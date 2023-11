Fim do mistério: Pokémon finalmente revela como é o interior de uma Pokebola

Existe uma pergunta recorrente na mente dos seguidores de Pokémon desde seu início há mais de 25 anos: Como é o interior de uma Poké Ball? Bem, recentemente Pokémon Horizons forneceu uma resposta para esta pergunta, e é bastante interessante.

Os Pokémons passam longos períodos dentro de suas Pokebolas, o que gerou diversas teorias entre os fãs sobre como é este espaço. Alguns acreditam que os Pokémons entram em uma espécie de transmutação, convertidos em energia ou dados, alheio ao passar do tempo.

Outros pensam que é um lugar confortável e agradável, enquanto há aqueles que imaginam que estar dentro de uma Pokebola poderia ser desconfortável, como sugere a resistência de Pikachu a isso.

Nas algumas representações artísticas, os Pokémon parecem encolher-se para se ajustar dentro da bola, sugerindo que o interior é simplesmente o vazio visível ao se abrir. Agora, na série Pokémon Horizons foi apresentado um conceito sobre o interior da Pokebola em um segmento do quinto episódio.

Quero me mudar para viver em uma Pokebola

Neste episódio, o streamer conhecido como Nidothing mostra diferentes tipos de Pokebolas e, ao chegar à Luxury Ball, oferece uma visão de seu interior. Dentro, observa-se Quaxly relaxando em um sofá, com bebida na mão, uma bolinha de discoteca e o que parece ser um bar completo no fundo.

Luxury Ball Anime Pokémon Horizons, captura de tela de Joe Merrick

Esse momento foi destacado por Joe Merrick, fundador do famoso site de fãs de Pokémon Serebii.

O que são as Luxury Balls?

As Luxury Balls são as Pokebolas mais caras nos jogos, e embora capturem Pokémon na mesma taxa que as Pokebolas normais, supostamente os Pokémon capturados por essas ficam automaticamente mais amigáveis devido às melhores condições.

Embora este segmento do episódio seja apenas uma representação visual do conceito por parte de Nidothing, é o mais próximo que a série esteve de oferecer uma ideia do interior de uma Pokebola.

Embora esta revelação fornecida pelo anime forneça alguma informação sobre o mistério das Pokebolas, o debate, é claro, continuará.