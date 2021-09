Xbox sería capaz de correr aplicaciones de Android según reporte

Los usuarios de Xbox One y Xbox Series X/S defienden a capa y espada sus consolas. Consideran que pueden hacer todo, que pueden tener de todo y que pueden adaptarse a cualquier juego, programa o aplicación. No es una locura pensar que equipos tan poderosos como la nueva generación de la línea de Microsoft tenga soporte para apps de Android. Posiblemente, eso ocurrirá pronto.

En un reporte de PhoneArena de Peter Kostadinov, el sitio web ha informado que en la Microsoft Store (en países como Estados Unidos), está disponible la aplicación de Windows Subsystem for Android, por lo que llegaría pronto al resto de los países donde está disponible el sistema operativo.

Lo curioso de la publicación es que, entre los sistemas que pueden correr esta herramienta, aparecen Windows 10, versión 22000.0 o superior y la Xbox One. Por ahora, no incluyen la nueva generación de consolas, pero si está para la One, estarán para Series X/S.

Entre los requisitos, piden como mínimo equipos con 8GB de RAM y como recomendación 16GB.

El soporte permitiría a Xbox correr juegos de Android

Microsoft reveló recientemente que en el futuro Windows 11, será posible ejecutar aplicaciones de Android desde una computadora gracias a la tienda de apps de Amazon.

En la publicación de la tienda de Microsoft, la compañía añade un texto en el que explica que Windows Subsystem for Android es “para fines de prueba”, por lo que aún no sería una realidad definitiva para los usuarios. Añaden una imagen de cómo se vería la interfaz.

La posibilidad de que las consolas de Xbox tengan soporte aplicaciones para Android significaría que podrán correr los juegos de la Play Store y otros programas que solo están en el sistema operativo.

Xbox One y las versiones más recientes de las consolas de la compañía de Redmond cumplen con los requisitos para ejecutar la aplicación, así que el soporte de aplicaciones Android para las consolas de Xbox es más que posible.