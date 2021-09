Cinco escenas de Dragon Ball y el Maestro Roshi que le pueden seguir generando problemas al anime

El mundo del 2021 no es el mismo del que se desarrollaba en 1986. Eso es un hecho claro y notorio en ciencia, tecnología, alimentación, cotidianidad y hasta comportamiento de la humanidad. Por lo tanto, las cosas que no evolucionan y no se adaptan a los nuevos tiempos corren el riesgo de tener problemas. Tal como le podría estar ocurriendo a Dragon Ball, específicamente con las escenas del Maestro Roshi.

Un candidato al Congreso de los Estados Unidos tildó al famoso anime de pornografía. La serie animada fue prohibida en una localidad de Valencia, en España. Y recientemente, la creación de Akira Toriyama está bajo supervisión en Argentina, por Warnermedia y en América Latina por Cartoon Network.

¿Las razones? Las actitudes del Maestro Roshi ante la presencia de las mujeres. El mítico sensei de Goku y Krillin tiene una amplia experiencia en las batallas de artes marciales. Enseñó al saiyajin más poderoso del universo a usar el Kamehameha y además le regaló su primera nube voladora. Además, en la última parte de Dragon Ball Super volvió a cobrar relevancia con su sorprendente desempeño en el torneo de fuerza de los universos.

Sin embargo, con el pasar de los años, los creadores de Dragon Ball no hicieron evolucionar al personaje y le siguen atribuyendo las actitudes que generan rechazo, debido que naturaliza, en muchas ocasiones, el acoso sexual contra las mujeres.

Por lo tanto, te presentamos cinco icónicas escenas de Dragon Ball, desde su primera etapa de la saga, hasta Super, en donde el Maestro Roshi tiene actitudes pervertidas. Algunas de estas escenas, probablemente estén siendo revisadas por las autoridades de Warnermedia para ser eliminadas y así el anime pueda regresar a las pantallas de Argentina.

Escenas del Maestro Roshi

Prohibición en Argentina

En Argentina, específicamente desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, hubo un pedido de revisión a la empresa que emite los capítulos de Dragon Ball Super.

Según reseña la agencia argentina de noticias, Telam, el organismo gubernamental dijo que en uno de los capítulos de la serie “se detectó violencia simbólica”. Y añadieron que el episodio en cuestión “reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña”.

Esta es la escena a la que hacen referencia en la institución argentina.

Las autoridades de Argentina informaron que desde Warnermedia y Cartoon Network se mostraron receptivos ante el pedido. Asimismo reconocieron el error ocurrido y retiraron la serie de la parrilla de programación. Sin embargo, esto no será de forma permanente. Los responsables del área están revisando todo el anime para editar lo que se pueda considerar como violencia de género o acoso sexual y así regresar al horario habitual.

Algunos pensarán que con una simple supervisión de los padres es suficiente. Pues la realidad es que el canal en el que se emite Dragon Ball Super es una referencia en contenidos infantiles. De hecho, según datos IBOPE Media Argentina, que expone el mismo portal de Telam, Cartoon Network es primera en rating, entre niños y niñas de 4 a 11 años.

“Al tratarse de un canal instalado como referencia en contenidos destinados a la niñez y de gran alcance regional, no se realiza una supervisión exhaustiva por parte de las y los adultos a cargo, quienes depositan su confianza en los criterios de programación de los contenidos para esta franja etaria”, detallaron en un comunicado desde la institución de gobierno, en Argentina.