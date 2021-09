Civiles de la misión Inspiration4 tendrán una cúpula de cristal en la Crew Dragon para mirar hacia la Tierra o el espacio

Finalmente ya estamos transitando de forma oficial el último cuatrimestre del 2021. Eso significa que la fecha de lanzamiento de la misión Inspiration4 está muy cerca (menos de 15 días). Este vuelo hacia la órbita de la Tierra será el primero en la historia en estar integrado por cuatro civiles. Es parte del programa comercial de SpaceX con el que, por supuesto, también harán sus experimentos científicos.

Por lo tanto, además de ser una especie de prueba piloto o conejillos de indias, la empresa que dirige Elon Musk quiere hacer de esta misión una experiencia inigualable para los cuatro tripulantes. Es cierto que con el simple hecho de ir al espacio es algo único. Sin embargo, siempre se puede hacer algo mejor para disfrutar el viaje.

En este sentido, a través de la cuenta de Twitter oficial de la misión, revelaron las nuevas cúpulas de cristal que tendrá la modificada nave espacial Crew Dragon de SpaceX. Es como una especie de ventana que estos cuatro profesionales, que se convertirán en astronautas, podrán utilizar para dar un vistazo al paisaje de la Tierra desde la órbita. Asimismo, dependiendo de la posición en que se encuentre la nave, también podrán mirar hacia la inmensa profundidad del espacio exterior.

De acuerdo con Daily Mail, citando el Twitter de Inpiration4, los cuatro tripulantes de la futura misión visitaron el equipo de vuelo en California, antes de ser enviado a Florida. Entonces, de esta manera pudieron darle un vistazo y hasta tomarse fotografías de esta parte que se integrará a la nave espacial completa.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!



The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip