¿Quieres ver un documental de ciencia? Aquí hay 4 que puedes encontrar en Netflix

El documental es un género al que tal vez no acudimos de forma común para entretenernos.

Quizá porque pensamos que en nuestros ratos de ocio, queremos justamente escapar de la realidad que nos rodea y buscamos ese refugio en las historias de no ficción que nos cuentan las series y películas.

Sin embargo, los buenos documentales, aunque se basen en hechos reales, también nos cuentan una historia.

Aquí te compartimos la opción de 4 documentales sobre ciencia que puedes encontrar en Netflix ahora mismo.

Mi maestro el pulpo

En español tal vez debió haberse llamado: “mi maestra la pulpo hembra”, porque la protagonista animal de My Octopus Teacher, como se llama originalmente este documental, es en realidad una hembra.

Quizá ya hayas visto este documental, hecho en 2020, pues a principios de este año, ganó un Óscar.

El otro protagonista, es un humano: el cineasta sudafricano Craig Foster al que podríamos considerar “el aprendiz”, de esta maestra tan particular.

A la par de él, en este documental de 85 minutos, vamos aprendiendo sobre las costumbres, comportamiento, apegos e inteligencia, de esta hembra de pulpo, que habita en un bosque de algas submarinas en una zona de la Bahía Falsa, cerca de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Agujeros negros al límite del conocimiento

Los agujeros negros son unas de las cosas más extrañas que existen en el Universo: conocemos algunas cosas sobre ellos, cada vez más pero no todo.

Este documental de 99 minutos, además de explicarnos más sobre estos singulares objetos, sigue a varios grupos de científicos que trabajan para entenderlos mejor.

Por un lado conoceremos a los físicos teóricos que describen matemáticamente a los agujeros negros. Por otro lado, a los astrofísicos que coordinaron las observaciones del Event Horizon Telescope, EHT.

El EHT, es en realidad una red de radiotelescopios distribuidos por todo el mundo: desde Chile, hasta México, pasando por Hawaii y España, entre otras locaciones.

Black Holes: The Edge of All We Know, producido en 2020, nos muestra también la colaboración multidisciplinaria, pues también conocemos a los científicos en computación que lograron procesar la primera imagen de un agujero negro, que conocimos en 2019.

Este documental vale la pena pues muestra con detalle que el trabajo científico exitoso se hace en equipo.

Además podemos ver algunas apariciones de Stephen Hawking, cuyo trabajo sobre agujeros negros fue fundamental para poder observarlos y entenderlos mejor. Y también a Andrea Ghez, astrónoma, ganadora del Premio Nobel de Física 2020, que descubrió el agujero negro Sagitario A*, que está en el centro de la Vía Láctea.

Naturaleza humana

Si quieren ver otro documental con presencias de científicas notables y ganadoras de Premios Nobel aquí tienen otra opción.

Human Nature, producido en 2019, describe innovaciones científicas y tecnológicas relacionadas con la técnica de edición genética CRISPR.

En este documental de 95 minutos, describe con gran detalle los procesos bioquímicos detrás de esta forma de editar los genes. Pero también nos presenta a las personas que fueron responsables de su desarrollo.

Así entre los científicos que dan su testimonio encontramos a Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, ganadoras del Premio Nobel de Química en 2020, por el desarrollo de esta técnica de edición genética.

Hongos fantásticos

Fantastic fungi, un documental producido en 2019, nos cuenta la historia de estos particulares organismos: los hongos.

Los hongos, que no son plantas, ni tampoco animales, cumplen funciones muy importantes en el ecosistema: forman parte de la cadena alimenticia como descomponedores.

Este documental de 81 minutos, nos cuenta la historia evolutiva de los hongos en el planeta y cómo está relacionada con la de los demás seres vivos.

Además de que presenta las influencias culturales que han tenido en la alimentación y la medicina. Así que vale la pena verlo para valorar un poco más a estos compañeros de viaje, aquí en la Tierra.