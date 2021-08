YouTube rompe importante marca con el video del Rickroll

¿Qué es esto? ¿2008? el video del Rickroll, Never Gonna Give You Up de Rick Astley rompe una marca en YouTube con sus reproducciones.

Pareciera que fue ayer, pero han transcurrido 13 años desde el momento en que Rick Astley se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales globales de la red.

El complejo arte del Rickroll o Rickrolling fue algo difícil de comprender en su momento. Pero poco tiempo después se convirtió en algo cotidiano para nuestra convivencia digital.

Fayerwayer 12 Junio 2008 ¿Qué diablos es Rickroll y Rickrolling? La semana pasada publicamos este post donde vimos que el ruso chacotero fue “Rickroleado”. Obviamente, en los comentarios a nadie le importó la broma-noticia, ya que la gran mayoría no sabía lo que es ser Rickroleado.

Nuestros lectores más jóvenes tal vez sólo ubiquen a esta cosa únicamente por ese chistoso baile Fortnite. Pero con ello vemos cómo la canción y su coreografía de una forma u otra se las han arreglado para pasar de generación en generación.

El Rickroll supera marca de reproducciones en YouTube

Tal vez como parte de la curiosidad de los internautas. O por seguir cayendo en esas bromas propias de padres, tíos y hasta abuelos con acceso a internet.

Pero la realidad es que Never Gonna Give You Up de Rick Astley, la canción origen del Rickroll, se ha mantenido viva y activa en YouTube durante todos estos años con su video musical actual.

De hecho, hace pocas horas acaban de romper una marca importante, al superar los mil millones de reproducciones acumuladas en YouTube.

Algo que parece poco ante los videos más populares de la plataforma que tienen por lo menos el triple de vistas. Pero que constituye una marca importante para los fans del Rickroll.

De hecho, el propio Rick Astley publicó y fijó un comentario en el video de YouTube para manifestar su agradecimiento por haber llegado a ese cifra:

Fayerwayer 17 Febrero 2020 El Rickroll vuelve gracias a Fortnite y su nuevo emote Fortnite estrena un nuevo emote llamado “Never Gonna”, el cuál te permite aplicar el legendario baile del Rickroll como si fueras Rick Astley.

¡1 MIL MILLONES de vistas para Never Gonna Give You Up! ¡Increíble, loco, maravilloso! Rick ♥ ️

Con esas breves pero contundentes palabras se refrenda el amor por este fenómeno que para mucho aún se mantiene como algo inexplicable.

Como referencia el video más visto de YouTube es el Baby Shark Dance, y acumula más de 9 mil millones de reproducciones.