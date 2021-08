Wi-Fi: ¿es posible conectarse a una red privada sin contraseña?

Es muy común estar en la calle y quedarse sin señal de datos para conectarte a internet. Es ahí cuando tu desesperación te obliga a buscar redes Wi-Fi de tu alrededor para establecer una conexión a Internet. Sin embargo, en ese momento se presenta otro problema: la contraseña.

Es ahí cuando unos programadores asiáticos idearon una aplicación llamada Wi-Fi Master cuyo principal objetivo consiste precisamente en solucionar ese tipo de inconvenientes a los usuarios.

La startup detrás de la app, Shanghai LinkSure comercializa la herramienta como una plataforma compartida, donde los usuarios agregan contraseñas para puntos de acceso Wi-Fi para que los futuros usuarios puedan conectarse sin credenciales.

Es decir, a pesar de que no requiere contraseña, si necesitas el permiso de otro usuario.

Detalles de Wi-Fi Master

En su descripción señala que con su creciente comunidad de más de 800 millones de usuarios activos mensuales (MAU), su objetivo es construir una plataforma confiable para que todos disfruten de Internet.

“WiFi Master no es una herramienta de piratería. No ayuda a desbloquear contraseñas de puntos de acceso Wi-Fi que los usuarios no comparten. Hackear es ilegal”, advierte la aplicación disponible en Android.

La plataforma también proporciona pruebas de velocidad de Internet y un mapa Wi-Fi para localizar puntos de acceso accesibles.

WiFi Master es la octava aplicación más popular de China, con casi 349 millones de usuarios activos mensuales, según AppInChina. (LinkSure afirma tener más de 800 millones de usuarios activos mensuales en su sitio web).

