Cómo agregar Paint a WhatsApp Web para editar imágenes

Una herramienta bastante útil es WhatsApp Web. La versión de escritorio de la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo facilita muchísimo el envío de mensajes y archivos desde una oficina a través de la PC.

Aunque la versión web de la app de mensajería instantánea, no cuenta con todas las funciones que trae la versión móvil, aún así sigue siendo una excelente herramienta para comunicarte mientras trabajas o haces cualquier otra cosa desde tu ordenador.

Por otra parte, existen diferentes maneras de añadir funciones a la plataforma con la ayuda de de Google Chrome. En este caso queremos enseñarte a agregar Paint a WhatsApp Web para que puedas editar archivos directamente de aplicación de mensajería.

En caso de que estés interesado en editar imágenes dentro de la app en su versión web, entonces deberás descargar una extensión de Chrome para añadir la función.

Cómo añadir Paint a WhatsApp Web

Para editar fotos directamente de WhatsApp Web solo necesitas descargar la extensión Paint for WhatsApp. Una vez la hayas descargado, tendrás que hacer lo siguiente:

Al finalizar la descarga, vas a hacer clic sobre el icono del rompecabezas que se encuentre del lado superior derecho del navegador. Verás cómo se despliegan todas las extensiones y en este caso vas a fijar la que acabas de instalar a Chrome.

Ahora vas a ingresar a WhatsApp Web y vas a seleccionar cualquier imagen. Lo siguiente es hacer clic derecho para luego seleccionar la opción que dice ‘Edit and share with “Paint for WhatsApp Web”.

Al hacer esto verás una nueva ventana donde aparece una serie de herramientas para modificar el archivo que deseas.