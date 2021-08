Adiós a Tomiii 11, el pequeño youtuber chileno que luchó hasta el final contra el cáncer

El dolor golpea a la comunidad latinoamericana en redes sociales. Tomás Blanch, el pequeño youtuber chileno conocido como Tomiii 11, falleció este lunes tras luchar contra un tumor cerebral.

Su familia confirmó la información al portal local Meganoticias.

Luego de diagnosticársele el cáncer, Tomiii 11 se empeñó en hacer realidad su sueño: ser youtuber. En su canal y en su cuenta de Instagram mostró sus gustos, aficiones y alegrías, así como las dificultades por su enfermedad.

“Hola chicos, cómo están, soy Tomi. Primero, soy un niño, no me juzguen. Me gustan los animales”, decía el pequeño en su video de presentación, acompañado por su perro Armando.

“Me gustan los gatos también, los chubis, la navidad y el colegio. Es raro, muy raro”, contaba Tomás. “Mi ojo está bien, me habían visto con un parche en los otros videos (…) pienso subir videojuegos y cosas tipo ‘Soy Germán’. Cuando aprenda, lo haré”.

Las alegrías por su canal de YouTube

Tomiii 11 pudo disfrutar reconocimientos de YouTube por la cantidad de seguidores alcanzados (su canal tiene 8.49 millones de suscriptores). También logró los premios nacionales Copihue de Oro en la categoría de Youtuber del año, y los Giga Awards como Mejor cuenta de YouTube.

Meganoticias conversó con Alejandro Blanch, tío del pequeño youtuber. “Mi hermano, Vicente, y y mi cuñada están deshechos. Creemos que de verdad ha sido una suerte de dulce y agraz”, afirmó. “Lo único que quiso es contar su historia de vida diaria, de sus caballos, pollitos, gatos, en su canal de YouTube”.

Los funerales de Tomás se realizarán el 1 de septiembre en la comuna de Rengo, donde nació.

La despedida de Tomiii 11

Su último video lo subió hace una semana, solicitando votos para los Giga Awards, que finalmente ganó. Este video de 2:27 minutos sirvió para que sus fanáticos, que vieron en él el optimismo y buen humor frente a la adversidad, se despidieran.

“Este niño siempre tendrá mis respetos”, dijo uno de los usuarios, A.A 4ever. Otro, La Vida del Rancho, contó: “Todo el mundo supo de ti y ahora nos quedamos con tu más bello ser para siempre. Descansa, campeón”.

“Hoy el Internet está de luto por tu partida”, escribió GatoPaint, mientras El Mundo de Kaito señaló: “Pudiste unir al Internet en una noble causa. Siempre te recordaremos”.

Todo el equipo de FayerWayer se une a su familia en el luto, deseando la mayor fortaleza para ella. Descansa en paz, pequeñín.