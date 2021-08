Review del proyector The Premiere de Samsung: 4K en tiro ultra corto [FW Labs]

Desde hace un poco más de una semana que el dispositivo protagonista de mi entretenimiento en el hogar es The Premiere de Samsung, un proyector con resolución 4K de tiro ultra corto.

¿Qué significa eso? Que no necesita estar a metros de la pared, o colgarse del techo. Estando a 11 centímetros del muro puede proyectar imágenes a 130 pulgadas en altísima resolución.

Lo entretenido y conveniente de esta máquina, además, es que no necesita un telón o lona. Si tu pared está dentro de los colores crema, gris o blanco, The Premiere la va a dominar.

Ahora bien, tenía susto de que, tal como pasa con estas tecnologías, no fuera capaz de reemplazar una tele por el tema del brillo, donde si no tienes las cortinas abajo, no funciona. Este no es el caso, con 2800 lúmenes ANSI se la puede en casi cualquier situación. No es que sea tal como una tele, pero me sorprendió el amplio rango de uso.

Su calidad de imagen, aunque a ratos con un poco de “efecto arcoiris” en los blancos, es muy, pero muy buena. Testigo de esto es que además de ser 4K, es HDR10+. Todo esto no solo se queda en el papel. Casi no proyecta los negros y logra muy bien eso de iluminar bien donde corresponde.

Otra cosa que me gustó es el sonido integrado. Por un tema físico hay más espacio que en una TV, por lo que su sistema de 40W se luce. No creo que sea mejor que un sistema soundbar dedicado, pero es un punto medio que para 9 personas y media de 10 será más que suficiente.





Si a esto le sumamos que su operación es sumamente simple, porque funciona con el sistema operativo Tyzen, igual que las teles inteligentes de la marca, tenemos un paquete muy completo, simple y capaz.

Otra cosa de la que no se habla tanto pero que he notado es la recuperación de espacios. Tener este tipo de aparato en la pieza o living se siente más limpio que un “espejo negro” como son los televisores. Se nota que Samsung se ha dado cuenta de aquello y testigo de esto es The Frame, la tele que es como un cuadro, o que a nivel de hardware, este proyector no se ve como un aparato tecnológico invasivo. Esto fue lo que más me celebraron en la casa, además de tener, prácticamente, un cine de alto nivel.

Quizás su precio se sienta elevado (desde los CLP $1.999.990 para el de 120 pulgadas) pero viendo cuánto costaría una tele de esta magnitud y el peso del aparato, derrepente se vuelve más atractiva la idea de The Premiere.