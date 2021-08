The Legend of Zelda Skyward Sword HD Review [FW Labs]

Cuando The Legend of Zelda Skyward Sword se anunció por primera vez en aquella desastrosa presentación en el E3, muchos pensaron que podría haber grandes problemas de control, pero la realidad es que cuando el juego se estrenó para Nintendo Wii, las cosas fueron completamente distintas a lo que vimos con el señor Miyamoto en el escenario.

Desde su estreno, muchos los catalogaron como uno de los mejores juegos de toda la franquicia y uno de los más importantes en cuanto a la historia, jugabilidad y calabozos se refiere.

Pero ahora que llega a Nintendo Switch, muchos aún tienen dudas sobre la calidad de este juego, entonces te lo contamos todo a continuación.

Gameplay

Sí ya lo jugaste anteriormente, entonces seguramente te preguntas cómo es que funciona el sensor de movimiento sin un control de Nintendo Wii, la realidad es que no requiere de una barra infrarroja como la que necesitaba el Wii, sino que aquí utilizan el giroscopio de los Joy-Con para poder hacer que Link de espadazos de forma precisa.

De hecho, para poder jugar y seleccionar opciones, ni siquiera necesitas apuntar a la pantalla, basta con mover apuntando hacía el frente.

Los controles no se sienten igual a los del Wii, pero no quiere decir que sean malos, al contrario, se siente que lograron adaptarlo lo mejor posible sin tener que vender algún control especial. Aunque también cabe mencionar que puedes utilizar el control Pro y jugarlo de una manera más tradicional, ya sea en la TV o en modo portátil.

Fuera de los controles, el gameplay es el tradicional de los juegos 3D de Zelda previo a Breath of the Wild, con calabozos, jefes y objetos especiales, básicamente siendo el pináculo de esta fórmula.

Historia

A pesar de que este juego ya tiene muchos años en el mercado, vale la pena mencionar que es una precuela de básicamente todo lo que existe en el universo de Zelda, siendo, al menos de manera cronológica, el primer juego de todos.

Aquí podemos ver el origen de muchas cosas que vienen después en todos los títulos más famosos, como el origen del mal, el poder de eliminar el mal y la relación entre los personajes cuyas reencarnaciones continuarán con sus historias.

Justo como el juego original, esta versión HD no cuenta con actuaciones de voz propias como en Breath of the Wild, sino que nos presenta los diálogos con sonidos de los personajes como risas, expresiones de asombro y otros sonidos más. Esto no es malo, pues es la manera en que conocimos la franquicia desde hace mucho, pero era importante aclarar que no se modificó esto.

Eso sí, si eres fanático de la serie de Zelda y no conocías la historia de este, entonces no puedes dejarlo pasar, literalmente es un juego obligado.

Visuales y audio

No esperes que los visuales sean completamente distintos con los que pudimos ver en Wii, pues no es un remake ni un remaster, es una versión HD, por lo que podemos ver los mismos visuales pero mucho, en serio, mucho más bonitos y coloridos.

Las texturas y modelos se ven mucho más bonitos y, obviamente, en Alt Definición.

Así que podrás jugarlo en pantalla sin perder realmente detalles, lo cual recomiendo mucho, pues no hay nada como jugarlo en TV. Aunque en portátil también se ve bien, no hay comparación.

En cuanto al audio, ya mencioné que no hay actuaciones de voz, pero este juego de Zelda tiene algunas de las mejores canciones que se hayan creado en toda la franquicia, literalmente cada pieza que se puede escuchar aquí es una obra maestra y por eso solamente hace que valga muchísimo la pena darle una oportunidad. En serio, la saga de Zelda es conocida por su maravillosa música, pero este juego se lleva las palmas.

Conclusiones

Skyward Sword es una maravilla sin importar si lo juegas en Wii o en Switch, es una compra segura y una obra de arte total que nos hace recordar la razón por la que The Legend of Zelda es una de las franquicias estrellas de Nintendo.

Realmente, si quieres sacar el mayor provecho a tu Nintendo Switch y quieres jugar uno de los mejores Zelda que hayan existido, entonces no lo puedes dudar ni un segundo, necesitas conseguirlo.