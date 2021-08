Tamagotchi y Disney se asocian para lanzar la mascota digital de R2-D2 y esto es todo lo que se sabe

Ha pasado mucho tiempo desde que las mascotas digitales que popularizó Tamagotchi, a finales de la década de 1990, se dejaron de utilizar. En su momento fueron una real sensación. Pero la elevada velocidad con la que avanza la tecnología, hizo de su paso algo fugaz. No obstante, la empresa sigue realizando algunos productos de colección que terminan quedando como reliquia. Entonces, ahora le llegó la oportunidad a un reconocido personaje de Star Wars: R2-D2

El droide interestelar que acompañó a Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker y posteriormente a Luke, regresa en forma de Tamagotchi, según lo reseña The Verge. Y es un producto con licencia de Disney, Star Wars, Lucasfilm, o a cualquiera que pertenezcan sus derechos, aunque probablemente a todos los que mencionamos.

Un R2-D2 en forma Tamagotchi es algo que debió lanzarse durante su popularidad a finales de los 90. La realidad es que es una idea que va de la mano con la tecnología del droide que viajó por todas las galaxias y lo que representó el juguete en aquel entonces.

Hasta ahora, lo único que se sabe es lo que aparece en las fotografías que se publicaron por en Internet. En consecuencia, una simple imagen (que muestra los dos diseños) nos dice muchísimo más de lo que necesitamos saber. De esta manera deshilachemos este aparato que nadie necesita, pero que, seamos claros, todos queremos tener.

El R2-D2 mascota digital

En primer lugar, no está clara la tecnología que utilizarán estos pequeños aparatos. Aunque, en la imagen que vemos, se aprecia la misma pantalla pequeña y pixelada. Hay uno azul, típico de las antiguas mascotas digitales y uno blanco, bien estilo mascota de los Jedi.

Los dos modelos que vienen para este juguete, vienen con su respectivo agarre para que sirva de llavero. Además, cuenta con los tres botones en la parte de abajo, con los que se ejecutará cada una de las funciones.

Las funciones, te traerán buenos recuerdos, aunque si eres fanático quizás no lo utilices tanto como la empresa quiere que lo hagas. Lo más probable es que quede de colección. Sin embargo, es totalmente funcional y cuenta con 19 habilidades distintas.

Entre las viejas funciones están cuidarlo cargándolo y hacerle limpieza frecuente para no dejarlo “morir”. Asimismo, vendría integrado con una serie de mini juegos dentro de su misma plataforma.

The Verge especifica que todavía no conoce el precio real. Sin embargo, toman como referencia otros lanzamientos especiales de la franquicia, que se ubicaron en los USD $25. Finalmente, el mismo portal coloca un enlace que compartimos, en donde presuntamente se podrán realizar los pedidos, a partir de las 00:01 horas de este martes 3 de agosto. Sin embargo, nosotros ingresamos y solo dirige a una página no existente de Amazon.

El lanzamiento oficial y su llegada a las tiendas virtuales o a tu casa, será a partir del próximo 11 de noviembre.