Spider-Man: No Way Home: los cinco villanos que aparecen en el tráiler

El multiverso de la locura ha vuelto locos a los fans de Marvel. El lunes 23 de agosto, Marvel Studios y Sony publicaron el anhelado tráiler de Spider-Man: No Way Home, que en lugar de calmar las ansias del público por la película que se estrena el 17 de diciembre., desesperó a los fanáticos. El adelanto vino cargado con muchos detalles, personajes y sorpresas que pueden hacer de la cinta la entrega del año en la industria de los superhéroes.

El tráiler logró, eso sí, detener un poco a la fábrica de rumores que estaba alimentando las expectativas de los seguidores. El adelanto confirmó cosas que ya sabíamos, como el hecho de que todos saben que Peter Parker (Tom Holland) es el Hombre Araña, que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) tendrá un rol importante en el largometraje y que multiverso será el centro de la trama.

Lo que no esperaba la mayoría es que Marvel incluyera en No Way Home hasta cinco villanos. El tráiler expone como principal antagonista a Doctor Octopus (Alfred Molina) y también está confirmada la participación de Electro. Esos dos los teníamos claros mucho antes del adelanto. ¿Pero cinco villanos?

Octupus, Electro… y el Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

Alfred Molina regresa como Otto Octavius, quien apareció por primera vez en Spider-Man 2 de 2004, la segunda de la trilogía del director Sam Raimi y de Tobey Maguire como Spidey. Fue asesinado después de sacrificarse para destruir su fallido experimento nuclear que funcionaba mal. La versión de No Way Home que aparece en el espectacular final del tráiler parece estar en un camino hacia la villanía.

Sobre Electro, las referencias en el adelanto son los rayos amarillos característicos del villano de The Amazing Spider-Man 2 explotando autos de la policía. También vemos a Peter con su traje negro y dorado, que es para esquivar precisamente los ataques de Electro. El personaje de Jamie Goxx fue derrotado luego de que el Spider-Man de Andrew Garfield sobrecargara su cuerpo con energía.

Jamie Foxx había confirmado su regreso como Electro, pero eliminó sus publicaciones prematuras en las redes sociales con respecto a No Way Home, sembrando dudas al respecto.

Si nos tenemos que quedar con algo del tráiler, es la bomba del Duende Verde. Si bien el personaje de Willem Dafoe, que apareció por primera vez en Spider-Man (2002), no aparece en la pantalla en el avance, está bastante claro que estará en la película. Se puede escuchar su risa maníaca, junto con destellos de sus reconocibles bombas. El Duende Verde ha vuelto.

¿Sandman y the Lizard también?

En una escena en la que los rayos de Electro atacan a Peter Parker, los rayos son detenidos por unas columnas de arena. Parece que Sandman está de regreso, y esta vez, del lado de Spider-Man, luego de sobrevivir en Spider-Man 3 (2007), interpretado por Thomas Hayden Church.

Además, en el tráiler, del 2:25 al 2:27, una figura oscura que tiene el contorno Lagarto trata de hacerle daño a Peter. El villano de Rhys Ifans apareció en The Amazing Spider-Man de 2012, y es un científico loco que intentó convertir a todos los humanos en híbridos de lagartos. Fue enviado a la cárcel después de que Peter lo devolviera a su forma humana.

Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre y tendrá en su elenco a Tom Holland como Peter Parker, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como May Parker, Jon Favreau como Happy Hogan, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, entre otros.