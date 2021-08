El viaje de BepiColombo, la inédita foto de Venus y la muestra que este planeta es inhóspito incluso a 550 mil metros de su superficie

La marcha de BepiColombo por los amplios terrenos de nuestro sistema solar, continúa indetenible. La sonda espacial se lanzó en octubre del 2018, como un proyecto en conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA). Su destino final es Mercurio y una reciente captura que comparte su equipo, demuestra que se encuentra más cerca de su objetivo.

BepiColombo pasó por Venus y no desaprovechó la oportunidad. Se sacó una especie de “selfie” que muestra parte del planeta de dimensiones similares al nuestro. Además, en la ‘pic’ se aprecia parte de la estructura de la sonda espacial. La fotografía se tomó a poco más de 1.500 kilómetros, reseña Daily Mail. Es en blanco y negro y muestra la curvatura perfecta de este mundo de nuestra región universal.

Gracias a este sobrevuelo, no solo se logra la icónica fotografía que quedará para la historia. Aparte se confirma que Venus es un planeta imposible de habitar. Incluso es realmente inviable enviar una misión tripulada debido a sus elevadas temperaturas. Cuando la sonda se acercó a la distancia mencionada, sus medidores marcaron un aumento de más de 200 grados F de calor. Pasó de -148F a 50F a más de mil kilómetros.

Reseña el portal mencionado que el Dr. James O’Donoghue, científico de la JAXA dijo en Twitter: “Venus encontrará una manera de ser inhóspito para ti, incluso cuando vueles a 550 km de distancia”. Es necesario que BepiColombo pase por la órbita de este planeta debido a que necesita impulso gravitacional para seguir su marcha hacia Mercurio.

A BepiColombo todavía le quedan unos cuatro años de viaje, pues en el 2025 es que probablemente se internará en la órbita de Mercurio. Una vez que llegue a este planeta, el más interno del sistema solar, estudiará los efectos del centro de nuestra región.

Además de estudiar la superficie y estructura interna de Mercurio, BepiColombo también mirará su magnetósfera y campo magnético. Pero por ahora, mientras carga sus energías gravitacionales en Venus, aprovecha para dar una ojeada sobre el cuerpo rocoso.

La cámara de esta sonda espacial ofrece una buena calidad para enviar y descargar en la Tierra (1024 x 1024). Sin embargo, las envía en blanco y negro. “La imagen se ha procesado ligeramente para mejorar el contraste y utilizar el rango dinámico completo”, dijo la ESA en un comunicado.

Our first #VenusFlyby images are in! Here’s a quick look from shortly after closest approach. Wow #Venus was bright! 😎 https://t.co/PZzmNx1bcP pic.twitter.com/tDMUkM03NM