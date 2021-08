Scarlet Nexus review para PlayStation 5 [FW Labs]

Desde que Scarlet Nexus se anunció por primera vez, sabía que este sería un juego muy especial que no tenía que perder de vista y realmente no estaba equivocado en lo más mínimo, pues tenemos aquí uno de esos juegos que los amantes de los juegos de acción no pueden dejar de lado.

El asunto es que tal vez a algunos jugadores más casuales tal vez no logré atraparlos gracias a sus mecánicas que a pesar de ser sencillas están divididas en muchos menús. Pero ahondaremos en eso más adelante.

Gameplay

Controlar a ambos personajes principales es una experiencia completamente distinta, pues mientras que uno se enfoca más en ataques cuerpo a cuerpo, la otra se especializa en ataques a distancia. Ambos personajes son muy distintos entre sí pero no por eso son menos divertidos.

La aventura te presentará distintos combates en donde deberás vencer a muchos enemigos a la vez por medio de combos de manera terrestre y aérea para, además, poder terminar todo con ataques especiales muy llamativos.

Contarás también con distintas armas y habilidades que podrás desbloquear a medida que subes de nivel y gastas tus puntos en un árbol de habilidades. Estas van desde tener más fuerza hasta cosas como nuevos combos o saltos dobles.

No es muy complicado acostumbrarse al sistema de combate pero poder sacarle el mayor provecho a este requiere de tiempo y de aprender los mejores combos que puedas para cada equipo.

Historia

La historia de este juego nos presenta a dos personajes que tienen su propia campaña y realmente hay grandes diferencias entre las dos historias y no son completamente independientes la una de la otra.

Es decir, tienen un inicio de campaña muy diferente, un desarrollo que se aleja por completo una historia de la otra y además, las dos campañas se juntan en ciertos momentos de la historia.

No pretendo hacer spoilers así que puedo decir que es realmente un trabajo muy interesante de narrativa que te pide completar el juego al menos dos veces para conocer los dos lados de la moneda del juego mismo y que te ofrece experiencias distintas en cada una de estas camapañas.

El mundo que nos presenta Scarlet Nexus, sus personajes, villanos y batallas son tan impresionantes que realmente hace que valga la pena probarlo y conocer todo acerca de este título.

Visuales y audio

En cuanto al diseño de personajes y enemigos, Scarlet Nexus hace realmente un gran trabajo. En cuanto al estilo de anime que actualmente ya se ha visto mucho en otros títulos, este juego lo retoma pero sin dejar de lado su propio estilo en cuanto a colorimetría y diseño de personajes se refiere.

Además de eso, creo que es muy interesante el diseño de los enemigos, quienes son algunos de los más originales que hayamos visto en la actualidad. Es decir, no hablamos de los enemigos que son básicamente animales más fuertes, sino que hay desde el inicio enemigos que son básicamente ramos de flores con piernas enormes. Es una cosa muy extraña pero creo que ya desde el comienzo te hacen ver lo distinto que será este juego en cuanto a diseño se refiere.

Claro, como no puede ser de otra forma, el menú del juego es algo enredado, con distintas pestañas que tienen a su vez más pestañas y que cuentan con muchas opciones. Tantas pestañas y subpestañas hay en el menú que encontrar la opción de salir al menú es un mucho más complicado de lo que debería ser. Y es que es algo que no es raro ver en juegos de este tipo, pero no deja de llamar la atención lo complicado que es encontrar una sola opción.

Fuera de ello, todo el juego se siente muy bien trabajado desde los escenarios hasta la navegación de estos mismos.

Conclusiones

Creo que Scarlet Nexus es una aventura muy interesante que nos recuerda que este tipo de juegos de acción aún tiene mucho que ofrecer en esta industria. Con controles muy dinámicos y sencillos de aprender, puede comenzar a realizar combos desde el inicio y ya más avanzando, te sentirás como todo un guerrero.

Lo recomiendo mucho para quienes quieren una experiencia distinta con mucha personalidad y a la vez, para quienes amen los juegos con estética de anime. Aunque tal vez los jugadores más desesperados encuentren un poco lento el inicio, créanme, vale la pena continuar con la aventura.