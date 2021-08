Samsung implementa TV Block, su nueva tecnología para bloquear televisores robados

Es más probable y físicamente posible que los ciudadanos sufran robos de objetos pequeños, como un teléfono inteligente. Sin embargo, en algunos países con índices de delincuencia y crimen organizado o con manifestaciones de grupos numerosos de personas, para robos y hurtos eligen productos más grandes como televisores. Samsung está consciente de ello y han ideado una herramienta para bloquear TVs de la marca que sean robados.

El sitio Slash Gear recordó que en julio, en ciudades y pueblos de Sudáfrica hubo disturbios que incluyeron el saqueo de varias tiendas de electrónica, blanco de las multitudes. Las concentraciones y protestas, incluso las justificadas y bien intencionadas, siempre corren el riesgo de tener elementos más violentos en medio. Eso pude significar en términos económicos pérdidas para la marca, para las mayoristas pero especialmente para los minoristas, que son los que más sufren por estas pérdidas.

Estos casos de robos en Sudáfrica alarmaron a Samsung, y pensando en el bienestar de todas las partes, está trabajando en la implementación de una nueva funcionalidad de bloqueo de televisores para reducir los robos y evitar la reventa de televisores robados al bloquearlos de manera efectiva.

Para proteger a los minoristas y proteger indirectamente a los consumidores, Samsung está impulsando su tecnología TV Block para apagar todas las funciones de los televisores robados.

Funciona de manera similar al bloqueo de los teléfonos robados, pero el proceso no comienza desde el propietario del equipo. Cuando un televisor Samsung se conecta a internet, su número de serie se envía al servidor de la empresa y se verifica si se marcó como robado. Si es así, el sistema de bloqueo entra en acción y todas las funciones se desactivan, lo que lo hace inútil.

Did you know.

Every #SamsungTV is built with a safeguard against theft … Recent events and the sale of illegal goods have prompted the activation of #TVBlock, our remote solution to ensure Samsung TVs are used by its rightful owners.



🖱️ https://t.co/GzQyJUTAoI#RebuildSA pic.twitter.com/48snMknr1k