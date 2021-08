Review del laptop gamer MSI GE76: híper velocidad [FW Labs]

Llevo un poco más de una semana usando para jugar el nuevo laptop gamer MSI GE76, y la verdad es que ha rendido por encima de mis expectativas.

Lo primero es la pantalla. Esta es de 17 pulgadas, IPS con acabado mate. Corre a 360Hz, que es lo más rápido que he usado en mi vida y en algunos juegos lo logré notar. Si bien la resolución es 1080p y no 4K, creo que está perfecto para un portátil.

La construcción del equipo en sí es bastante robusta. No es ligero, de hecho pesa casi 3 kilos, lo que lo hace medio difícil de transportar, aunque no imposible. Su brick de carga también es grande. Lo entiendo como un equipo que debe pasar más tiempo en tu escritorio, con la posibilidad de moverte de vez en cuando, pero no mucho.

El teclado, a pesar de no ser espectacular, logra bien su cometido. Por cierto, cada luz se ilumina de manera independiente y el espectáculo RGB es intenso. A esto le sumamos el bloque frontal inferior que se ilumina de manera uniforme y fuerte. Si lo tuyo son las luces, estarás cubierto. El trackpad lo encontré exquisito, con cero flex y muy buen click.

La autonomía de la batería es normal para los componentes, con unas 5 horas de trabajo antes de buscar un enchufe.

Ahora bien, creo que esto es normal dado que tenemos un procesador Intel Core i9 de 11va generación en su versión unlocked. Es la CPU más rápida que existe hoy en día para laptops, y los gamers más exigentes van a notar que todo vuela. Si a esto le sumamos una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, el paquete es completo. No existe en la actualidad un dúo más rápido a nivel de portátiles.





Esto lleva que juegos exigentes como Flight Simulator 2020 puedan correr en configuraciones de alto vuelo con una tasa de refresco estable y que en muchos casos puede llegar a los 60fps cuando es menos ocupado el panorama. Apex Legends corre casi siempre topando los 190fps. Otros títulos como Counter Strike: GO, Liftoff, Skater XL y Dead By Daylight no le suponen ningún tipo de desafío. Lo mismo sucede con muchos flujos de trabajo de edición de video, incluso con varios streams 4K, donde cuesta ralentizarlo.

Lo que sí, toda esta potencia lleva un pequeño “pero”: la temperatura. Si bien no hace throttle, porque es un chasis grande y con buenos sistemas de ventilación, estos últimos pueden llegar a sonar bastante. Nada tan molesto ni rato, pero sí capaz de comerse el buen sonido de los parlantes a ratos.

Si eres fanático de la velocidad y el rendimiento a toda costa, este equipo es perfecto para ti. Creo que se habla mucho de que Intel no está ya “en la misma liga” que la competencia, pero entregas de este tipo dicen lo contrario. Siempre es bueno que existan varios actores capaces.

Para más información sobre las versiones existentes del MSI GE76 y especificaciones técnicas específicas, como también el I/O (¡que tiene lector de tarjetas SD!) lee el sitio oficial de la marca.