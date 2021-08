Review del Huawei Matepad 11: una apuesta de ecosistema [FW Labs]

Las tablets, cuando no son Apple, siempre tienen un escenario complejo, porque Android a través de los años no ha sabido satisfacer bien a los consumidores en este segmento. La Matepad 11 de Huawei trata de hacer las cosas de manera distinta.

Esto porque usa HarmonyOS, el sistema operativo propio de la marca, que a pesar de ser un fork de lo ofrecido por Google, trata de entregar algo diferente, una propuesta pensada dentro de un ecosistema.

Antes de entrar de lleno en lo anterior, repasemos el hardware. A nivel de construcción es una delgada exquisitez con posterior de cuerina, profundamente elegante y bien lograda.

No hay puerto de audífonos, pero viene el adaptador en la caja. Su sistema de cuatro parlantes afinados por Harman/Kardon son una locura, tanto en volumen como en calidad, y su pantalla LCD tiene muy bien brillo y reproducción de color, todo corriendo a 120 Hz.

El procesador es un Qualcomm Snapdragon 865, capaz de conectividad 5G, 6 GB de RAM con 256 GB de ROM ampliable vía microSD. La autonomía es de -fácil- 3 días de trabajo con su batería de 7250 mAh, que además tiene carga rápida.





¿Cámaras? Son buenas, mas no excepcionales, después de todo es una tablet y para lo que uno usa los sensores aquí son cosas puntuales. Para escanear documentos y telellamadas andarás bien.

Todo lo anterior, sumado a un precio bastante aterrizado para los fierros que tiene la convertirían en una recomendación lógica, una compra obvia, donde además te regalan la funda con teclado y el exquisito M-Pencil de Huawei, pero creo que no es una tablet para todos.

Sucede que HarmonyOS tiene muchas cosas buenas, como una interfaz muy bien pensada para utilizarse en una tablet, con hasta cuatro app’s abiertas al mismo tiempo en multitarea y una rapidez formidable, pero le falta algo de madurez.

Tiene reconocimiento facial.

Si bien es capaz de trabajar al unísono con teléfonos y computadores de la marca de manera excepcional y única, hay una cantidad impactante de bloatware en la Matepad 11, lo que puede ser molesto.

Lo otro es que la AppGallery de Huawei, si bien ha crecido muchísimo, aún no goza de todas mis aplicaciones favoritas. Si bien es fácil instalarlas con Petal Search y una tienda alternativa de APK, creo que esos pasos extra la hacen más para entusiastas que para el público en general.

HarmonyOS.

Al final del día se siente como un paquete bien equilibrado, con especificaciones y hardware de lujo, a un precio muy competitivo, por cierto, pero con esa limitación que me impide recomendarla a alguien como, no sé, mi madre. Pero en el caso de un amigo más metido en la tecnología, es ideal.



Al final del día se resume a cuánto te importa tener algunos pasos extra para tenerlo todo, en vez de elegir algo no tan llamativo, pero que funciona tal como lo hacen las cosas de toda la vida.