Pokémon Legends Arceus: detalles y fecha de lanzamiento

El día de hoy tuvimos una presentación de Pokémon muy interesante, en donde pudimos ver algunas novedades realmente muy buenas sobre los juegos que llegarán a Nintendo Switch y celulares dentro de poco.

Entre algunas cosas nuevas que vendrán para Pokémon UNITE, actualizaciones de Pokémon Café y hasta noticias sobre los remakes de las versiones Diamond y Pearl, hubo algo muy interesante para todos los fanáticos de la franquicia.

Pero lo más interesante de todo es que podemos encontrar novedades sobre el próximo gran título de la franquicia que está siendo desarrollado por el mismísimo Game Freak: Pokémon Legends Arceus.

Este juego de mundo abierto nos hizo preguntarnos qué tan bueno sería cuando se anunció por primer vez y parece que será mucho mejor de lo que teníamos pensando en un inicio.

Pokémon Legends: Arceus muestra más gameplay

Este juego nuevo de la franquicia nos permitirá explorar la región de maneras muy interesantes. Para empezar, podremos ver a muchos Pokémon salvajes, a los cuales no podremos acercar poco a poco para atrapar con una Pokébola cuando estén desprevenidos, pero si alguno de ellos nos ve, reaccionará de maneras distintas. Algunos puede huir, otros se acercarán amistosamente a nosotros y otros de ellos nos atacarán. Esta vez, cuando nos hagan daño, realmente podemos ver a nuestro personaje sufrir e incluso, nos pueden sacar de combate (como humanos).

Para evitar ello deberás lanzar una Pokébola con tu propio Pokémon para ayudarte en combate. Una vez que lo hagas, la batalla comenzará en ese mismo lugar, no te teletransportará a un lugar a parte como en juegos pasados, sino que será sobre el mismo terreno del encuentro.

Los combates se llevarán a cabo de una manera distinta a lo acostumbrado pero sin dejar de lado el sistema de turnos y con 4 movimientos por Pokémon.

Este sistema de combates nuevo se ve directamente afectado por la estadística de velocidad y al elegir uno de dos estilos disponibles: Estilo Fuerte y Estilo Ágil.

Al momento de elegir un ataque podremos decidir si queremos que se use alguno de estos dos estilos. El primero hará que nuestro ataque sea mucho más fuerte pero más lento, mientras que el segundo lo hará mucho más rápido pero más débil. Esto es importante porque, dependiendo de la velocidad de nuestros ataques y criaturas, podríamos movernos dos veces seguidas o hacer que el oponente nos ataque dos veces seguidas.

Exploración como nunca antes

A parte de la nueva forma de combate, se nos presentará una nueva manera de transportarnos y esto es por medio de tres monturas. La primera es una evolución nueva de Stantler llamada Wyrdeer y que es exclusiva de esta región. Este nos permitirá recorrer la región por tierra a mayor velocidad.

La otra evolución nueva regional es Basculegion, evolución de Basculin, quien nos permitirá movernos a grandes velocidad por el agua en busca de más criaturas nuevas.

La última y la más interesante de todas, es una variante regional de Bravieary, quien ahora es del tipo Psychic/Flying. Este Pokémon nos permitirá explorar la región por los aires, literalmente volando por encima de todo, lo que seguramente será una de las mejores experiencias de todo el juego.

Básicamente, parece que este juego nuevo nos presenta un mundo muy similar al de The Legend of Zelda Breath of the Wild pero con Pokémon y con cambios tales que se ve realmente espectacular. Simplemente no podemos esperar más para poder ponerle las manos encima.

Su fecha de lanzamiento se confirmó también el día de hoy y eso será el 28 de enero de 2022. Así podremos iniciar el año con un gran juego para nuestra Nintendo Switch.