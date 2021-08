Finalmente Star Wars explica cómo es que Palpatine está vivo en The Rise of Skywalker

Desde hace un buen rato quedó demostrado que el universo de Star Wars tiene una amplia tela para cortar. Y cada acción que ejecutan en películas, series o producciones animadas, está pensada desde el mismo momento en que se levanta el pie para dar aunque se un paso. Sin embargo, aunque puedan haber detalles inconclusos, hay uno que, hasta la fecha no tenía explicación sustentable: el regreso de Palpatine en The Rise of Skywalker.

¡WTF! gritaron la mayoría de los fanáticos cuando hace su aparición el mítico villano más villano del lado oscuro de la fuerza. No obstante, de entrada, parecía que si alguien tenía las capacidades para seguir con vida, eral el mismísimo Darth Sidious. Entonces, queda claro que cualquier seguidor de la ciencia ficción se va a creer que este maléfico personaje siga vivo. Pero que al menos nos expliquen qué pasó.

Y es que, desde que lo vimos caer por un conducto a manos de su propio pupilo, Darth Vader, en The Return of the Jedi (1983) no habíamos sabido más nada de él. Exceptuando, claro está, las precuelas de los episodios I, II y III. De hecho, estas tres películas vimos su estratégica forma de actuar ante La República y como incluso fue capaz de manipular a los Jedi, su única piedra en el camino hacia el liderazgo absoluto de la galaxia.

En fin, sin irnos del tema principal. Aunque, habían múltiples teorías, nadie tenía la certeza para explicar que Palpatine fue siempre la mente maestra detrás de Snoke y Ben Solo. Y que además el líder de los Sith siempre fue el abuelo de Rey (aunque al menos esto explicó la cercanía de la fuerza con la joven padawan independiente).

Explicación del regreso de Palpatine

Según lo reseña Inside Intel, el blog oficial de Star Wars, el maestro Sith diseñó un plan de respaldo, conocido oficialmente como “la Contingencia”.

Durante muchos años antes de su muerte, Palpatine buscó la inmortalidad en el planeta Sith de Exegol . Fue en este planeta donde él y sus cultistas, conocidos como los Sith Eternos, experimentaron con la clonación. Exegol también fue donde Palpatine construyó su flota de Orden Final. Como un Sith inmortal, Palpatine reinaría supremo sobre la galaxia con su armada Sith. Este sería el gran final de la Contingencia, conocido solo por unos pocos elegidos. Cuando Palpatine fue asesinado en la segunda Estrella de la Muerte, su conciencia se transfirió a un clon de su propio cuerpo en Exegol, pero el cuerpo era demasiado débil para contenerlo. Esto llevó a Palpatine a crear más clones y hebras de sí mismo con la esperanza de que uno le ofreciera un recipiente más adecuado para que él habitara. Todo este esfuerzo finalmente culminó en Rey, la hija de uno de los elencos de Palpatine. Ella era el recipiente perfecto, pero su padre y su madre hicieron todo lo posible para esconderla de su siniestro abuelo. Emily Shkoukani, miembro de Lucasfilm Story Group y editora de Inside Intel

Entonces, esta es la conexión que vemos al final de la última película de Star Wars y que, por ahora, le da un desenlace a Ben Solo y Rey. Aunque, sabiendo de lo que es capaz el gran emperador, no se puede asegurar que alguna de sus tretas lo haga regresar para seguir disfrutando de más de este maravilloso villano en Star Wars.