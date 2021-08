OnlyFans: ¿Alguna vez se aceptaron realmente los desnudos y contenido sexual?

Es bien conocido que OnlyFans llegó a cambiar la manera en que muchas personas generan ingresos, pues desde que algunas personas, en su mayoría mujeres, decidieron abrir su propia página en esta plataforma, todos vimos con distintos ojos a los ingresos adicionales que se pueden generar por Internet.

Siendo un sistema que permite la compra de suscripciones mensuales a cambio de contenido de parte de creadoras y creadores en formato de fotografías o videos, esto se volvió una sensación en todas partes. Pero ahora que se ha anunciado que se prohibirá el contenido explícito, es que nos preguntamos algo muy importante: ¿Alguna vez se permitió, es parte de los Términos y Condiciones?

Después de dar una buena leída al apartado de contenido sexual y desnudos dentro de la plataforma, no se puede encontrar en ningún lado que se prohíba publicar este tipo de contenido, sin embargo, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta a la hora de hacerlo, pues podrías terminar incumpliendo con alguna de las normas de la comunidad sin darte cuenta, aunque hay algunos puntos que son realmente muy obvios.

En cuanto a desnudos, los Términos y Condiciones dicen lo siguiente:

“En el caso de contenido que muestra desnudos públicos, que haya sido registrado o se esté transmitiendo desde un país, estado o provincia en donde los desnudos públicos sean ilegales; o

En el caso de contenido que muestre actividades sexuales, que haya sido grabado o se esté transmitiendo desde un lugar público en donde los miembros del público tengan altas probabilidades de ver las actividades siendo llevadas a cabo (esto no incluye lugares abiertos en donde los miembros del público no estén presentes, por ejemplo propiedades privadas como patios traseros o áreas naturales aisladas en donde los miembros del público no estén presentes).”