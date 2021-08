ÍCONOS / Nike Dunk, de las universidades de Estados Unidos a las calles del mundo

Luego del éxito de las Air Jordan en 1985, Nike lanzó unas zapatillas que estaban destinadas para los basquetbolistas universitarios de Estados Unidos. Eran las Nike Dunk.

Pero, inquietas, sencillas, no se quedaron en los tabloncillos, y llegaron más allá: a las calles del mundo. Hoy por hoy, es uno de los modelos más populares de la empresa del swoosh.

Venían en dos talles: el alto y el bajo, de allí la Nike Dunk Hi o la Low, según el gusto de cada quien. Las primeras universidades que firmaron con la compañía fueron las de Kentucky, Michigan, Iowa, Georgetown, Syracuse, Maryland y la UNLV.

El fervor de la NCAA, la liga universitaria de baloncesto norteamericano, es mucho mayor, incluso, que el de la NBA. La liga profesional es la élite, el “no va más”, el olimpo del basketball. Pero la NCAA reúne pasión, amor por los colores y furia. Todo en uno.

De allí que Nike quisiera aprovechar el éxito de los “colleges”. Y vaya que lo logró.

Su formación universitaria y el bajón posterior de las Nike Dunk

Peter Moore fue el encargado de diseñar la Nike Dunk, que adaptaban sus colores a los de cada universidad. Moore también tuvo entre sus logros el diseño de la Air Jordan original, con muchas similitudes con la Dunk.

Se concebía, además, como una evolución de las Air Force 1, que vieron la luz a principios de los 80.

En su momento, se conocieron como las College Color High, pero pasaron a la historia como las Dunk.

El modelo era de cuero, con suelas planas. Lo más destacado, sin duda, era la combinación de colores según las universidades. Con el paso del tiempo se incluyó una lengua de nylon que redujo el peso, un eje más corto y un swoosh más grande.

La cultura popular les dio un impulso enorme a las zapatillas, apareciendo en la portada del disco Black Leather, del grupo The Mix Crew, en el año 1987. Un año más tarde, formó parte importante en la película School Daze, dirigida por Spike Lee.

El portal Grailed cuenta: “La zapatilla tomó vida propia, separándose rápidamente de su público objetivo y encontrando nueva vida en una variedad de subculturas”.

“A partir de ahí, la zapatilla se desvaneció dentro y fuera de la conciencia pública, nunca llegando al punto de fiebre, pero siempre haciendo olas”.

El éxito inicial se vio superado por otras zapatillas de Nike, como las Air Jordan. Pero permanecieron presentes en la mente de todos, hasta que poco más de una década después vivieron un boom definitivo.

El relanzamiento y la posterior consagración

Para 1998 Nike relanzó las Dunk basándose en la colección Be True To Your School. Así volvieron los modelos universitarios originales, pero con la tecnología del presente.

En las décadas posteriores, las colaboraciones con firmas como Off-White, de Virgil Abloh, y el mismísimo Travis Scott, le dieron una explosión inmensa a las Nike Dunk. También se fortaleció un modelo hermano, el SB Dunk.

Hoy por hoy, podemos hablar de modelos significativos como las BTTYS originales de 1985, las Nike Dunk High Wu-Tang, las Pro B Smurf & Putty, las Viotech y las Haze, entre otras.