El protagonista de la portada de Nevermind demanda a Nirvana por pornografía infantil

Pasaron 30 años desde que un niño de cuatro meses, de nombre Spencer Elden, protagonizó una de las portadas más icónicas de la historia de la música: la del álbum Nevermind, de Nirvana. Desnudo en una piscina, persiguiendo un billete de un dólar, el retrato del pequeño trascendió a los tiempos.

Ahora, ese chiquillo, que recreó constantemente la portada y se tatuó Nevermind en el pecho al crecer, símbolo de su orgullo por formar parte de aquella producción, demanda a la banda por pornografía infantil.

Sí. Pornografía infantil.

El objetivo de Spencer Elden respecto a la portada de Nevermind, de Nirvana

Robert Y. Lewis, abogado de Elden, presentó una demanda ante el Distrito central de California argumentando que la toma parece que el bebé fuera “una trabajadora sexual”.

Entre los acusados se encuentran los miembros sobrevivientes de la banda, Dave Grohl y Krist Novoselic; la viuda del legendario Kurt Cobain, Courtney Love; y el fotógrafo Kirk Weddle, además del director de arte Robert Fisher, entre otros.

¿Qué pide Spencer Elden?

Ciento cincuenta mil dólares. A cada uno de los demandados.

Sí. 150 mil dólares por persona.

“Los acusados usaron pornografía infantil”, reza la demanda, que hizo público la revista Variety, “que representaba a Spencer como un elemento esencial de un esquema de promoción de discos comúnmente utilizado en la industria de la música para llamar la atención”.

Según el argumento del abogado Lewis, en ese entonces “las portadas de los álbumes planteaban a los niños de una manera sexualmente provocativa para ganar notoriedad, impulsar las ventas y atraer la atención de los medios, y críticas”.

No obstante, según Variety, las fotos de bebés desnudos no sexualizados no se consideran pornografía infantil bajo la ley.

Aunque Spencer Elden lamentó que sus padres solo obtuvieran 200 dólares por la fotografía, nunca se mostró arrepentido de haber sido el protagonista. Como hemos dicho, recreó la imagen constantemente. Ocurrió en los aniversarios 10, 17, 20 y 25 del álbum.

Además se tatuó el nombre del álbum en su pecho.

Variety cita una entrevista de Spencer con el New York Post, realizada en 2016. “El aniversario significa algo para mí. Es extraño que hice esto durante cinco minutos, cuando tenía 4 meses, y se convirtió en una imagen realmente icónica. Es genial, pero raro, ser parte de algo tan importante que ni siquiera recuerdo”.

La historia de la famosa fotografía

Robert Fisher, director de arte, llamó al fotógrafo Kirk Weddle para realizar una sesión para la portada del álbum de Nirvana. Weddle contactó a Rick Elden, padre de Spencer, para que llevara a su hijo al Centro Acuático del Rose Bowl.

Lo lanzaron a la piscina y le sacaron alrededor de 40-50 fotografías. La que finalmente quedó para el álbum la escogió Kurt Cobain, pero el cantante hizo una sugerencia: colóquenle un sticker en el genital.

Esta pegatina tendría que decir, según el libro Come as You Are: The Story of Nirvana: “Si te sientes ofendido por esto, debes ser un pedófilo de armario”.

Finalmente, la pegatina no salió y el álbum, producido por el sello DGC, se convirtió en un súperventas de todos los tiempos.

Lanzado en 1991, Nevermind contenía 13 sencillos, entre ellos el monumental Smells Like Teen Spirit. También destacan Come as You Are, Lithium e In Bloom.

Ahora vuelve a la palestra. ¿Cuál será el desenlace de la demanda de Spencer Elden?