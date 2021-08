¿Necesitas tomar suplementos de vitaminas?

Los suplementos de vitaminas podrían parecer una buena idea para estar más saludables. Tal vez alguien conocido nos ha dicho que si estamos muy cansados o estresados, podemos tomar este o aquel suplemento, que contiene algunas vitaminas.

Y quizá en esas circunstancias nos parezca una buena idea: a fin de cuentas las vitaminas son algo que forma parte de una alimentación saludable, ¿no?

Además, los suplementos de vitaminas como tal no son un medicamento y se pueden obtener sin receta médica.

Pero antes de que consideres salir a la farmacia más cercana a comprar un multivitamínico, tal vez deberías leer esto.

¿Qué son las vitaminas?

Las vitaminas son sustancias orgánicas que funcionan como micronutrientes esenciales en el organismo.

Son esenciales, porque quiere decir que nuestro cuerpo las necesita para funcionar, pero no puede producirlas por sí mismo, así que las tenemos que ingerir de fuentes externas. Y son micronutrientes porque las necesitamos en pequeñas cantidades: de miligramos o menos.

Las vitaminas cumplen varias funciones bioquímicas: regulan el crecimiento de células y tejidos, como la vitamina A. Otras como la vitamina D, tienen funciones similares a las de las hormonas, regulando el metabolismo en ciertos órganos.

O también pueden funcionar como auxiliares de otros compuestos, como las vitaminas del grupo B, que son cofactores de enzimas. Además otras como la vitamina C y la vitamina E también actúan como antioxidantes.

¿De dónde las obtengo?

Todas esas, suenan como funciones muy importantes como para no considerar seriamente incluir las vitaminas en las cosas que ingerir diariamente.

Así que entonces, ¿por qué no salir corriendo a la farmacia por un multivitamínico para no omitir ninguna de ellas?

Pues no es necesario, porque no existe evidencia de que beneficien a nuestra salud. Y aunque pueda parecer contradictorio, esto no es necesario porque la mayoría de las vitaminas las podemos obtener de los alimentos que comemos todos los días.

Así que la mejor forma de consumir vitaminas, es a través de una alimentación balanceada.

¿Son totalmente inútiles los suplementos de vitaminas?

Pero los suplementos de vitaminas no existen solamente para hacernos gastar dinero a quienes no los necesitamos.

Muchos de ellos son útiles en ciertas etapas de la vida o en ciertas circunstancias.

Por ejemplo, durante el embarazo es recomendable tomar ácido fólico: si bien puede obtenerse de fuentes naturales como las verduras de hoja verde, en esos casos es mucho mejor asegurar la cantidad diaria recomendada.

Aunque el consejo para las embarazadas siempre será que lleven una alimentación balanceada, dado que están construyendo una nueva persona en su interior, es mejor asegurarse.

Por esa razón los multivitamínicos para el embarazo no solamente contienen ácido fólico, sino vitamina D, hierro y calcio, indispensables para la formación de tejidos.

También cuando envejecemos podemos tener algunas deficiencias vitamínicas, que pueden venir de que absorbemos mal los nutrientes directos de los alimentos, así que se recomiendan a veces suplementos de vitamina B, para personas mayores.

No solo la edad puede hacer que tengamos mala absorción de nutrientes: algunas condiciones como la fibrosis quística o la colitis ulcerosa, pueden impedir que tomemos las vitaminas directamente de los alimentos.

O incluso la mala absorción puede deberse a condiciones transitorias, como cuando tomamos algunos medicamentos que interfieren en ese proceso.

En cualquier caso antes de tomar un suplemento de vitaminas por recomendación de alguien cercano o por que consideramos que es lo mejor, lo primero será consultarlo con un profesional de la salud.