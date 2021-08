Investigador afirma que una lista oficial de vigilancia terrorista estuvo expuesta en línea durante tres semanas

Los recientes acontecimiento que ocurrieron en Afganistán hacen que se enciendan las alarmas de seguridad nacional en los Estados Unidos. De hecho, el gobierno norteamericano intenta sacar a los ciudadanos que todavía se encuentran en territorio afgano. Entonces, mientras los talibanes intentan establecer la calma en el país que 20 años después ejercen de nuevo el control; un investigador de una firma de seguridad informa algo curioso sobre una lista de vigilancia terrorista.

Según lo reseña The Verge, el investigador es de la firma Security Discovery y se llama Volodymyr ‘Bob’ Diachenko. Lo que dice que descubrió es que desde el 19 de julio una lista de vigilancia terrorista estuvo publicada en Internet. Y que además estaba en un archivo de muy fácil acceso durante tres semanas seguidas.

Explica el portal citado, según la información de Diachenko, que la lista sería un producto del Terrorist Screening Center. Contiene aproximadamente dos millones de registros de vigilancia terrorista. En estos archivos estaría todo tipo de información, en la que se incluyen hasta las listas de ‘no vuelos’, que se proporcionan a las autoridades aeroportuarias de los países con los que laboran.

Asimismo, estos archivos indexados en formatos de búsqueda de sencilla lectura tendrían otros detalles de información. Estos serían, por supuesto, nombres completos. También estaban los números de pasaportes, fechas de nacimiento y estados de ciudadanías y hasta los mismsísimos géneros. Detalló el mismo Diachenko que tuvo acceso al sensible y delicado listado sin la necesidad de una autenticación o contraseña.

¿Qué hizo el investigador con el listado de vigilancia terrorista?

The Verge informa que Diachenko hizo una publicación cronológica sobre lo que sucedió, en su cuenta de LinkedIn, este lunes 16 de agosto. Allí detalló que los motores de búsqueda en los que fueron indexados los listados, fueron Censys y ZoomEye. Entonces indicó: “inmediatamente lo informé a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes reconocieron el incidente y me agradecieron por mi trabajo. Sin embargo, el DHS no proporcionó más comentarios oficiales”.

En los días siguientes, el investigador seguía ingresando a los mismos motores de búsquedas, y para su sorpresa estaban todavía disponibles. Los mismos se mantuvieron de igual forma hasta el 9 de agosto, cuando finalmente fueron retirados.

Dicho listado de vigilancia terrorista, pertenece presuntamente de Terrorist Screening Center. Esta es una organización que lidera el FBI, de los Estados Unidos. Y como su nombre y su supuesto listado lo indica, administra la observación, comportamiento y posible tránsito de personas catalogadas como terroristas por el mundo.