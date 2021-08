iPhone 13 pudo filtrarse en el último episodio de Ted Lasso

Ted Lasso estrena un nuevo episodio cada semana y en el más reciente apareció lo que bien podría ser el iPhone 13. O algo mejor aún.

¿Han probado Apple TV Plus? No los culpamos si no. Ante la oferta excesiva ya de plataformas de streaming uno se tiene que poner cada vez más selectivo ya que el presupuesto para este tipo de entretenimiento no puede ser infinito.

Bajo tal escenario la propuesta de ese sitio ha sido peculiar y distinta a las demás. Ya que se compone de producciones exclusivas que sólo pueden verse ahí. Por lo mismo el catálogo es muy limitado y el costo de suscripción es relativamente accesible.

Pero, para serles honestos, hay algunas series realmente buenas y que valdría la pena ver dentro de Apple TV Plus. Una de ellas, tal vez la mejor de todas, sería Ted Lasso.

Esta serie se distingue no sólo por su espíritu, calidad y simpatía, sino por mostrar productos de Apple ante la cámara a la menor provocación. Y justo con ello acaba de suceder algo inesperado.

¿Ese es el iPhone 13 en Ted Lasso?

Siguiendo un poco la dinámica de Disney Plus, Ted Lasso se encuentra con su más reciente temporada estrenando un episodio nuevo a la semana. Y en el más reciente capítulo hubo una escena que detuvo el mundo para los fans de Apple.

Y es que de manera casual en una secuencia un personaje sacó un iPhone y comenzó a revisarlo frente a la cámara. El encuadre estaba fuera de foco pero se nota claramente un pequeño gran detalle: el teléfono no tiene notch…

Si han seguido de cerca la evolución de teléfonos inteligentes de Apple en los últimos años sabrán perfectamente que hasta la fecha no han podido deshacerse de esa muesca.

Así que la escena, aunque breve, ha reventado los foros y sitios dedicados a cualquier rumor en torno a Apple. Bajo la expectativa de que tal vez los chicos de Cupertino mostraron de manera sutil el iPhone 13 en Ted Lasso.

La triste realidad, sin embargo, es que se trata de una especulación bastante aventurada. En especial si consideramos que no existe un sólo reportes o filtración que apunte a que el iPhone 13 ya no tendría notch.

Pero, curiosamente, esto abre terreno para otra especulación. Ya que la escena abre terreno para dos posibilidades entonces: o se trataba de un prototipo aún más avanzado de un futuro iPhone… o era un Android.

Lo más probable es que nunca conozcamos la respuesta concreta a este enigma. Pero resulta interesante el movimiento y cómo ha provocado revuelo entre la comunidad Apple.