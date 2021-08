Instagram eliminaría el swipe up y lo reemplazaría por links en las historias

Una de las grandes críticas que han realizado los usuarios sobre Instagram es que, por alguna razón, a la red social —o más bien a sus creadores y desarrolladores— no le gusta los links. Los programadores parece que prefieren que los internautas pasen la mayor cantidad de tiempo posible conectados en su plataforma, viendo fotos y videos en el feed o en las historias que dejando el sitio por darle click a un vínculo.

Los usuarios de Instagram solo tienen actualmente un par de opciones para visitar otro sitio desde Instagram. La más clásica es la del link en las biografías de las diferentes cuentas, que es considerada hasta como una necesidad por los creadores de contenido o cuentas comerciales porque en los comentarios, aunque algunos dejen direcciones web, es imposible que el vínculo se cree y permita dar click.

La segunda opción es el swipe up o deslizar hacia arriba, solo disponible para usarse en las historias y donde solo algunos usuarios tienen la opción de crear un enlace en sus publicaciones. Se habilita solo para las cuentas que llegan o superan los 10.000 seguidores, una cifra difícil de alcanzar para los usuarios comunes.

Ahora, como parte de una próxima actualización, Instagram eliminaría el desliza hacia arriba y lo reemplazaría por una opción de escribir enlaces en las historias sobre etiquetas.

Adiós al swipe up en Instagram

Hace dos meses aproximadamente, Instagram reveló que estarían probando la opción de que los usuarios puedan publicar en sus historias links sobre una etiqueta o sticker. Eran solo algunas pruebas antes de decidir si ejecutar el reemplazo o no del swipe up, y parece que llegará más pronto que tarde a la aplicación.

El youtuber San Sheffer fue quien confirmó los detalles de la próxima actualización de la app, luego de recibir un mensaje por parte de Instagram en el que le informaron sobre el cambio.

“A partir del 30 de agosto, los enlaces deslizantes desaparecerán. Para agregar un enlace a su historia, use la nueva etiqueta de enlace“, indicaba el reporte de la red social.

Es importante dejar claro que el nuevo link en las historias reemplazará al swipe up, es decir, que la opción del gesto de desliza hacia arriba será eliminada de la red social. En cierto modo, no es una mala idea porque esto podría hacer que sea más obvio para los usuarios dónde deben hacer clic y significa que los usuarios ahora podrán responder a una historia donde antes no se podía responder con el gesto de deslizar hacia arriba.