Review del teclado mecánico HyperX Alloy Origins 60 percent: pequeña maravilla [FW Labs]

El mundo de los teclados mecánicos ha vivido un boom los últimos años, y marcas como HyperX con su Alloy Origins en formato de 60% están atacando de manera inteligente el mercado.

Algo que antes estaba pensado “solo para gamers”, ahora es un mundo mucho más abierto, donde gente que se las pasa escribiendo todo el día también quiere volver a sentir el agrado de usar un teclado donde las teclas tengan recorrido y la respuesta sea profundamente satisfactoria.



El factor de forma en específico de este teclado Alloy Origins está pensado primeramente para ahorrar espacio en el escritorio y tener más espacio para el mouse al momento de jugar, y si bien lo logra de manera magistral, también se convierte en un agrado para quienes quieran una mejor experiencia en general al momento de escribir, y ocupando mucho menos espacio.

Pensaba que por no tener flechas dedicadas iba a enloquecer, pero está muy bien pensado el botón de función que cae justo en tu meñique derecho, devolviéndote las teclas de funciones por cierto, que están ahí mismo en los costados de las keycaps de Double shot PBT (traducción: son de buena calidad y no se gastan fácilmente).



Lo otro que pensaba que iba a ser un inconveniente era el ruido, pero los switch lineales propios de HyperX, que se asemejan en sensación a los Cherry Red, son lo suficientemente silenciosos dependiendo de cómo escribas. No esperes que actúe de la misma manera que el teclado de un notebook. Una de las gracias de esto es tener un sonido audible y rico, con graves marcados y una sensación de golpe acorde a lo que haces con tus dedos. Por mi parte, creo que es uno de los mejores sonidos posibles en un paquete preconstruido y en su rango de precio, y no es escandaloso como las opciones con switches azules.

Otra cosa que me gustó de este teclado es que tiene tres opciones de inclinación, lo que se hace super necesario dado que es mucho más alto que las opciones ultra planas que casi todos utilizamos. Sumarle un apoya muñecas podría ser una buena idea si estás extremadamente acostumbrado a las opciones de, por dar un ejemplo, Apple.

Punto aparte para las fantásticas luces RGB, capaces de adornar tu set up gamer sin desteñir. También al software NGENUITY de la marca, que permite hacer tus propias configuraciones de teclas y luces, además es súper fácil de utilizar.

En conclusión, siento que el Hyper X Alloy Origins 60 percent entrega un teclado de mecánico con una muy buena relación precio/calidad y que es excelente para los que no quieran meterse de lleno al hobby hacer customs. Es un paquete “todo en uno” muy bonito, cumplidor, de buena sensación y sonido. Totalmente recomendado.