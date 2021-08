GTA San Andreas, Vice City y III podrían regresar remasterizados muy pronto

GTA es una franquicia que tiene incontables seguidores alrededor del mundo y no solamente por la quinta entrega, la cual parece que nunca dejará de venderse, sino que previo a esa entrega, hubo tres juegos para la PlayStation 2 que se convirtieron en juegos completamente legendarios.

Grand Theft Auto III revolucionó la franquicia y la llevó a una entorno 3D que inspiró a incontables clones en toda la industria. Vice City por otro lado, nos mostró una ciudad paradisiaca llena de crimen a través de los ojos de un delincuente con mucha carisma. Pero fue San Andreas en donde se llevó a la perfección todo, con tres ciudades para explorar, batallas de bandas, casinos, un jet pack y hasta misterios que incluso hoy en día se siguen discutiendo en Internet.

Realmente todo esto nos traer grandes recuerdos y nos hace querer volver a jugarlos y no hay mejor que eso actualmente, pues parece que estamos muy cercanos a ver el regreso de estos tres juegos pero remasterizados en un solo paquete. A continuación te diremos todo lo que sabemos hasta ahora.

GTA podría traer de regreso a tres legendarios

Como mencionamos, los tres juegos antes mencionados son joyas del entretenimiento electrónico, y muy a pesar de lo que muchos podrían pensar, son mucho más que ir por la calle cometiendo delitos.

Y pronto podremos volver a disfrutar de ellos gracias a una remasterización, la cual reporta Kotaku.

De acuerdo a las fuentes del sitio web antes mencionado, los tres juegos que se estrenaron en la PS2 llegarían en una colección remasterizada este mismo año, pero no sería solo una manita de gato la que recibirían, sino que se reporta que estos se modificaron de manera drástica en cuanto visuales se refiere gracias a que están siendo remasterizados con Unreal Engine.

También cabe mencionar que no hay de qué preocuparse por el gameplay de estos, pues se dice también que se mantendrá intacto y será muy fiel a los juegos originales. Así que si disfrutabas manejar con esas físicas, entonces serás muy feliz.

Lo curioso es que se dice que el desarrollo de estas remasterizaciones se vio afectado gracias problemas con el COVID-19, pero qur se espera que se lancen los tres juegos este mismo año para consolas no especificadas pero se presume que llegará a la Nintendo Switch y para PC de igual manera. También se dice que llegarían a celulares en algún punto del año 2022.

No vamos a mentir, suena demasiado bueno para ser cierto y estamos tratando de no emocionarnos de más, pero no podemos decir que esto sea 100% cierto, pues hasta que no lo confirme de manera oficial Rockstar, no hay nada asegurado en cuanto a juegos o fechas de lanzamiento.

¿Qué más podemos esperar?

¿Qué, quieres más? Está perfecto, pues aún hay algo interesante que reportar, ya que se dice de la misma manera que Rockstar está pensando en realizar una remasterización de Red Dead Redemption con Unreal Engine también pero solamente si es que la trilogía de juegos de GTA se vende bien.

De nuevo, todo esto es información que llega de parte de insiders con contactos con Kotaku. Lo que podría resultar en información real o también en algo que no llegue a ocurrir, pero no podemos negar que es una magnifica idea que, en caso de que no se esté planeando de manera real, Rockstar debe considerar muy seriamente convertirlo en una realidad, ya que se venderían como pan caliente.

En cuanto tengamos más información sobre esto, y en caso de que se confirme o se pruebe como mentira, no dejaremos de estar al pendiente de este asunto en un futuro.

Vía.