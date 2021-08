Investigadores australianos encuentran el coral más ancho integrado a la gran barrera de corales y calculan que tiene más de 400 años

Es la especie viviente más grande que tiene todo el planeta Tierra. Es tan inmensa que se puede ver incluso desde el espacio. Su vida se encuentra en peligro, debido a la influencia de los seres humanos y algunos desastres naturales. Sin embargo, con el agua de mar y la sal como gran protectora se mantiene firme en las costas de Queensland, en Australia. Y sí, hablamos de la Gran Barrera de Coral.

Este monumento natural histórico de la humanidad está integrado por amplias colonias de corales que engrandecen todas su estructuras. Y recientemente, un grupo de investigadores australianos, ha encontrado al coral más ancho jamás antes visto. Pero además de su tamaño, tiene otras características que lo hacen sobresalir del resto de los corales de la zona.

En primer lugar, según lo reseña Daily Mail, este coral tiene 70% de vida en la amplitud de su estructura. Asimismo, de acuerdo con los cálculos de los expertos, tiene entre 421 y 438 años de existencia. Es decir, está en las aguas de Australia, incluso antes que colonizaran este territorio, en 1788.

Este coral, descubierto por un equipo de buceadores frente a la Isla Orpheus, tiene cinco metros del altura, que lo ubican como el sexto de su clase. Pero, en donde le gana a todos es en la extensión, pues supera los 10 metros de ancho.

Publica Daily Mail que este coral pertenece al género Porites. En los análisis realizados notaron que el 70% está vico y que también “ha sobrevivido a varios eventos, incluidos 80 ciclones, blanqueamiento de corales y otros casos que podrían dañar su salud”.

National Marine Sanctuary of #AmericanSamoa has some of the oldest and largest Porites coral heads in the world! Over 6 meters high, Big Momma may be the biggest of them all.



To see for yourself, check out:https://t.co/zYwTQhcbAL#ILoveMySanctuary pic.twitter.com/vKLicBw2mE