Famicom Detective Club: 5 razones porque necesitas jugarlos

Nintendo tiene tantas franquicias tan buenas que a veces es difícil seguirles el paso. Famicom Detective Club es una de esas series de juegos legendarias que lamentablemente no es tan conocida de este lado del mundo. Por eso es que nos emocionamos mucho cuando vimos a estos juegos llegarían a América y de la mejor manera posible.

Por eso, ahora que ya los puedes conseguir, te decimos 5 cosas por las que debes conseguir tanto el primero juego: The Missing Heir, como la precuela llamada The Girl Who Stands Behind.

¿Famicom Detective Club en Smash?

Aunque no lo creas, uno de los personajes que aquí aparecen, para ser más específicos, Ayumi Tachibana, fue uno de los personajes que se pensó incluir muy seriamente dentro del juego de peleas de Nintendo, allá en la segunda entrega para GameCube: Super Smash Bros Melee.

De acuerdo al mismísimo director del juego, Masahiro Sakurai, se descartó al personaje porque no pensó que los fanáticos del personaje y de la serie de juegos no se acostumbrarían a ver a Ayumi Tachibana en un ambiente de peleas cuando el juego de donde proviene es un juego de investigación. Al final solo tuvimos un trofeo de ella dentro de Melee. Pero eso ya fue hace mucho tiempo ¿Será que ella sea el último personaje de Smash Ultimate? Uno nunca sabe lo que puede pasar.

Es un remake completo del original

El juego original tenía gráficos muy buenos para su época, pero que actualmente ya no se ven tan increíbles. Es por eso que creo que Nintendo acertó en su totalidad al darle un nuevo rostro por completo a estos dos increíbles juegos.

No solamente cambiaron los gráficos, sino que la manera en que puedes guardar tu progreso, los menús son mucho más accesibles y las animaciones de los personajes son nuevas y únicas.

Realmente, ambos juegos son una joya que no pueden faltar en tu colección de Nintendo Switch y créeme, siendo el catálogo de la consola tan extenso, siguen brillando como pocos juegos pueden hacerlo dentro de la híbrida de Nintendo.

Tiene una historia muy interesante

Sí has jugado títulos del género de novela gráfica de investigación criminal, tales como Phoenix Wright, entonces aquí encontrarás un par de historias que te van a encantar.

En el primer juego, The Missing Heir, tendrás que resolver la misteriosa muerte de un importante hombre, cabeza de una adinerada e importante familia japonesa. Un drama que se desenrolla de una manera tan espectacular que te dejará con la boca abierta.

Por otro lado, la precuela, The Girl Who Stands Behind, nos presenta una misteriosa muerte dentro de una escuela japonesa, la cual tendremos que investigar para llegar al fondo del asunto y gracias a que somos parte del club de detectives.

Son perfectos para viajar

Gracias a la naturaleza de estos juegos, se sienten hechos a la perfección para viajes largos que debas llevar a cabo en tu vida cotidiana. No requieren de grandes habilidades con el control, sino que requieren que le pongas mucha atención a todos los eventos que se desarrollan frente a ti para que puedas resolver ambos casos.

No puedo evitar sentir esa sensación de estar jugando algo estilo Phoenix Wright pero con menos juicios involucrados y muchos misterios por resolver.

Tienen descuento si compras ambos

A pesar de que lo parece, no son juegos que vienen juntos, son juegos independientes uno del otro. Pero si decides comprar ambos juegos juntos, podrás encontrar una gran descuento que hace que valgan mucho la pena.

Siendo honestos, es una muy buena idea comprarlos ambos, pues terminando uno, es inevitable querer comprar el segundo.

Eso sí, ten en cuenta que no importa básicamente el orden en que los juegues, pero para poder vivir la experiencia original, debes comenzar por The Missing Heir.