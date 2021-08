Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time podría no ser el final

La nueva y última película de Evangelion, es decir, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ya se estrenó el día de hoy en Amazon Prime Video y con ello llegó el final real de la franquicia. Y es que después de la serie de animación, las películas y ahora esta última película, la animación se ha dado por terminada.

Pero la animación no es el único medio que ha logrado tocar historias oficiales de esta serie, sino que también se ha visto en la adaptación a manga de la franquicia y hay que tener eso en mente a la hora de ver lo que viene a continuación.

Evangelion aún tiene mucho que dar

Antes de este nuevo y último filme, tuvimos la oportunidad de ver Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, en donde se nos presentan un lapso de tiempo de 14 años en donde no se sabe realmente mucho de lo que ocurrió con la humanidad.

Es justamente en ese periodo de 14 años que parece ser que hay historias que se pueden contar aún, al menos así es como nos lo hace saber el mismísimo creador de Evangelion: Hideaki Anno.

“Ahí se encuentra un lapso de 14 años en la historia, así que de alguna manera, me gustaría sacar eso a la luz.”

Esto fue lo que dijo el señor Hideaki Anno en una entrevista para el medio Collider, además agregó que la historia en general, sí termina con esta nueva película y que parece que no hay posibilidad de ver una nueva historia después de eso.

“En este punto, no creo que vaya a continuar con la historia en donde se quedó.”

Eso quiere decir que no hay discusión alguna, esta película es el final y ya, pero bien podríamos ver lo que ocurrió en ese lapso de 14 años que vimos en Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, pero no se sabe si es que esto se llevará a cabo realmente o sólo es una idea al aire, pero es cierto que la idea está ahí y solamente es cuestión de que así lo quiera el mismo creador.

¿Cómo podría llegar?

Las opciones que de inmediato se nos viene a la mente respecto a la manera en que podría funcionar esta historia es obviamente por medio del anime o del manga, formatos que son muy populares y que podrían representar muchas buenas ventas en caso de que se lleve a cabo de esa manera.

Pero también hay algunas otras opciones que se podrían tomar en cuenta para ello, pues los videojuegos han demostrado ser medios especialmente buenos para poder contar historias de todo tipo.

Algo que podría funcionar sería una novela gráfica interactiva de esta época de Evangelion, la cual incluso podría convertirse en su propia franquicia, pero se tendría que llevar a cabo de una manera muy bien trabajada sin llegar a saturar a los fans de contenido al que no puedan seguirle el paso.

Así que nos mantendremos al pendiente de todo lo que pueda surgir sobre este posible proyecto, si es que llega a ocurrir, pues no hay nada confirmado ni mucho menos, todo son especulaciones que tenemos actualmente basadas en las cosas que el creador mismo dijo abiertamente.

Creo que es importante mencionar lo anterior porque es también muy posible que a pesar de que Hideaki Anno quiera hacerlo, no se lleve a cabo ningún proyecto de ningún tipo, en especial porque el mundo real tiene a decepcionarnos en muchas ocasiones, pero también podría hacer que nos sorprendan con algo realmente interesante en un futuro tal vez no tan lejano. Solo el tiempo nos dirá lo que pasará.

