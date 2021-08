Disney no quiere otro caso Johansson: Shang-Chi llega al streaming mucho después que en cines

El estreno de Black Widow tanto en cines como en Disney Plus generó un dolor de cabeza para la compañía: la demanda de Scarlett Johansson. Basándose en esto, confirma que Shang-Chi llegará al streaming mes y medio después que a los teatros.

Adiós a los estrenos en conjunto.

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, parte del UCM, se estrenará en cines el 3 de septiembre, con una premiere especial el 16 de agosto en Los Ángeles. En Disney Plus estaría para octubre de este año, totalmente gratis.

Recordemos que el caso Johansson explota porque Black Widow apareció en cines y en Disney Plus por premier access (pago de 30 dólares aparte de la suscripción a la plataforma). La actriz consideró que sus ganancias se verían mermadas, por lo que se fue por la vía de los tribunales.

Disney lo confirmó no solo con Shang-Chi, sino con Free Guy

Bob Chapek, CEO de Disney, corroboró la decisión del estreno único en cines para Shang-Chi. Es la primera vez que un alto ejecutivo de la empresa lo señala.

“La perspectiva de poder llevar un título de Marvel al servicio después de ir a los cines 45 días será otro punto de datos para informar nuestras acciones en el futuro”, indicó Chapek en la conferencia telefónica sobre las ganancias trimestrales.

Free Guy, la película protagonizada por Ryan Reynolds, tendrá el mismo destino que Shang-Chi: el margen de 45 días entre el estreno en cines y en Disney Plus.

El tema de los cines en 2021

La estrategia del estreno conjunto se siguió por el cierre de los cines durante la pandemia del coronavirus. Aunque se ha visto una reapertura de los teatros con medidas sanitarias, queda la duda frente al aumento de los casos por la variante Delta.

Como apunta CNET, “hasta ahora la taquilla se ha mantenido relativamente fuerte en comparación con las dificultades de 2020 y la anémica asistencia a principios de estos años”. Por este motivo, si la recuperación de los cines vuelve a temblar, Disney valoraría flexibilizar de nuevo la forma de estrenar las películas.

Lo importante: no volver a los cambios de fecha de los estrenos, como ocurrió con Black Widow, que tuvo que esperar un año para estar en play.

El éxito de Black Widow

De acuerdo con las cifras mostradas por Disney, Black Widow generó 60 millones de dólares en ingresos en la plataforma de streaming desde su fin de semana de apertura, a principios de julio, hasta finales del mes.

En el mismo lapso, en cines obtuvo 80 millones de dólares en Estados Unidos y 78 millones de dólares en el exterior. Según Engadget, la película de Johansson va camino a convertirse en una de las más taquilleras de Marvel desde 2018, al menos.