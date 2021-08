Deadpool 3 iniciaría muy pronto con sus grabaciones, según el propio Ryan Reynolds

Cuando Disney terminó comprando a Fox una de las más grandes incógnitas era qué sucedería con la saga de Deadpool protagonizada por Ryan Reynolds. A final de cuentas estas cintas cargadas de irreverencia e hiperviolencia no eran precisamente amigables con el tono del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los rumores corrieron durante muchos meses, se hablaba desde un posible reboot hasta tal vez una continuación de la trilogía con el mismo reparto base pero un tono mucho más rebajado para garantizar una mayor audiencia.

Ahora por fin Ryan Reynolds ha hablado y se confirman un montón de cosas de manera casi directa. Pero lo más destacable es que la película que dará cierre a la trilogía sigue viva y podría iniciar muy pronto con sus grabaciones.

En entrevista con la gente de Collider el actor que da vida al mercenario bocazas habló de manera un tanto enredada pero reveladora sobre el estado de la tercera cinta de esta esta saga. Fijando a su modo una potencial fecha de inicio de filmaciones.

Todo derivado de una serie de preguntas insistentes, no sobre el estado de la producción sino sobre la fecha en la que comenzarían a rodar las cámaras:

¿El porcentaje de probabilidad? No lo sé. No podría asignar un porcentaje a eso. ¿Diría que tal vez sea 50/50? Estamos desarrollando activamente y me estoy poniendo en muy buena forma.

¿En qué maldito mes estamos? ¿Agosto? ¿Tal vez el año que viene? Probablemente es una buena fecha. Yo diría que hay un 70% de probabilidades que empezaremos en 2022.