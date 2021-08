Vivir en el ‘mundo entero’ es posible con la sorprendente casa rodante que tiene espacio hasta para guardar un auto deportivo

¿Dónde quieres vivir? En el mundo entero. ¿Cómo vas a hacer eso? Recorriéndolo en la nueva casa rodante de Dembell Motorhomes. ¿En realidad es tan grande? No solo es su tamaño, en el que dependiendo del modelo puedes meter hasta un carro deportivo, sino que sus lujos la convierten en el transporte ideal para los aventureros adinerados que disfrutan de la comodidades.

De esta manera, en una descripción detallada, citando a los colegas del Daily Mail, vamos a señalar todo lo que trae, integra y se puede añadir a esta sorprendente pieza. Dembell Motorhomes, los fabricantes de esta casa rodante, son de origen alemán.

En primer lugar, hablemos superficialmente, de los componentes mecánicos. Una casa gigantesca aguanta su peso y lujos sobre un chasis de tres ejes, de la marca Mercedes. En cuánto a motor y potencia, todavía no se revelaron todos los detalles, debido a que su presentación será el 27 de agosto en Düsseldorf, Alemania.

En segundo lugar, conozcamos la comodidad con la que va a conducir el chofer de esta maravilla teutona. La cabina delantera tiene cuatro asientos, por si los acompañantes quieren ir asistiendo al “capitán” de este “barco” terrestre. Cada uno cuenta con función masajeadora. Asimismo, en esta zona se puede levantar una cama tamaño queen para los momentos de descanso.

El resto del espacio cuenta con una altura cercana a los dos metros (1.98 cm, aproximadamente. Lo que quiere decir que, a menos que la compre un jugador de la NBA, nadie va a tener que bajar la cabeza para estar de pie en la casa rodante.

El interior completo tiene medidas que superan por poco los 21 metros cuadrados. Sus elegantes acabados fueron diseñados por la famosa firma de yates Azimut Yachts. Asimismo, cuenta con horno, microondas, lavavajillas, e incluso una nevera o heladera, todo de la marca miele. También viene integrado con un sistema de sonido Bose.

Llega con un generador propio de energía, para todo lo que habrá conectado adentro y se surte gracias a unos paneles solares que tiene en el techo. Además, para que nunca te falte el agua, cuenta con un tanque de más de mil litros.

¿Cuánto cuesta esta casa rodante?

Cómo dijimos que el lanzamiento es en Düsseldorf, dentro de poco más de dos días, el precio no ha sido revelado. No obstante, por todo lo que trae, que no hemos terminado de detallar, hicieron el cálculo que podría fácilmente alcanzar los dos millones de dólares o una cifra cercana a esta.

La casa rodante cuenta con una suite principal. La misma se puede extender, cuando está estacionada, más allá de su ancho en movimiento. Entonces, tiene espacio para una cama king y una pantalla de aproximadamente 55 pulgadas. Tiene dos ventanas y acabados que se combinan entre madera y metálicos, con iluminación por cada uno de los bordes.

El baño, al igual que toda la estructura, también es elegante. Tiene los mismos acabados que la habitación y le suma un lavamanos y retrete de cerámica, con espejo iluminado para que no pierda detalle de su apariencia.

En la parte del living, tiene una mesa comedor con sillas plegables y sofá. Además, lleva integrado un tope que podría servir como una especie de mini bar, no tan mini.







Finalmente, en referencia a los vehículos que se pueden meter, Daily Mail publica: “Dependiendo del modelo, el garaje de la autocaravana es lo suficientemente grande como para guardar una bicicleta, un scooter, un auto inteligente o incluso un cupé deportivo. Dembell se lució guardando un Ferrari California de 75.2 pulgadas en el interior durante un adelanto VIP”.