Kevin Feige: Sí, viene una nueva película de los Avengers, pero no será pronto

En un año movido para el retorno del Universo Cinematográfico de Marvel, Kevin Feige adelanta que sí se está gestionando una nueva película de los Avengers, pero no será pronto.

El presidente de Marvel, en una entrevista con Collider, habló sobre la Fase 4 del UCM. Este año ya se estrenó Black Widow y se preestrenó Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Además, series como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki capturaron la atención de los fanáticos.

“Creo que queremos que haya una cantidad razonable de tiempo desde el Endgame para comenzar una nueva saga, que ya está en marcha y ya comenzó”, dijo Feige. “Y luego necesitas tiempo, como lo hiciste en la Fase 1, para construir esa saga antes de comenzar a reunir a todos”.

El momento actual de los Avengers, según Kevin Feige

Con Cinema Blend también conversó sobre el tema el presidente de Marvel. ¿En qué estado se encuentran los Vengadores como equipo?

“Esa es una gran pregunta”, afirmó. “Creo que verán esa pregunta abordada, y la gente luchando con ella, dentro del MCU en este momento”.

“Creo que después de Endgame y con Tony (Stark, interpretado por Robert Downey Jr.) fuera del tablero, y Steve Rogers (Chris Evans) también fuera, Sam Wilson es un nuevo capitán”, recordó Feige.

“Pero, ¿qué significa ser un Vengador? ¿Y hay un equipo central? ¿Y quién lo está liderando y financiando? Esa es una corriente subyacente de muchas de las películas actuales. Es, sin duda, una pregunta que permanece en un segundo plano”.

La evolución del UCM

Luego del final de Avengers: Endgame, con la evolución de WandaVision y The Falcon…, los personajes que se mantienen de los seis originales son Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) y Hawkeye (Jeremy Renner). Para los próximos años se esperan los estrenos de la película Thor: Love and Thunder, que nos mostrará la continuación de la vida del dios del Trueno, y la serie Hawkeye.

Pero el UCM se sigue extendiendo. En 2021 debutan Shang-Chi… y Eternals, dos películas que precederán a Spider-Man: No Way Home. El multiverso, que ya había sido adelantado por Ant-Man and The Wasp y luego vio su puerta abierta en WandaVision, parece ser una realidad.

Feige no habló sobre la creación de un equipo alternativo de los Avengers, organizado con el trabajo de Val (Julia Louis-Dreyfus) en los compases finales de The Falcon… y Black Widow. Entran en escena figuras como US Agent (Wyatt Russell) y una heredera de Black Widow (Florence Pugh).

Así se forjó la saga de los Vengadores

La primera película de Avengers (Los Vengadores, 2012), dirigida por Joss Whedon, llegó luego del lanzamiento de Iron Man y The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor y el Capitán América: el primer vengador (2011).

Luego vendrían Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, en 2015, 2018 y 2019, respectivamente. Era de Ultrón fue dirigida por Whedon, mientras que las dos últimas estuvieron bajo el criterio de los hermanos Anthony y Joe Russo.