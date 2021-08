Apple muestra el primer tráiler de Fundación de Isaac Asimov

Siendo que todos amamos la ciencia ficción y sobre todo, las referencias a las historias y trabajos de Isaac Asimov, Apple ya se encuentra listo para lanzar la nueva serie basada en la saga de la Fundación de este legendario escritor.

Para quienes no estén seguros quién es el señor Asimov, este no solamente escribió 16 increíbles libros que ayudaron a crear la saga en cuestión, sino que también creó las tres leyes fundamentales de la robótica, las cuales no solamente se usan en la ciencia ficción, sino que también se hace en la vida real. Las reglas en cuestión son las siguientes:

Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños.

Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

Recientemente fue la serie animada de Rick y Morty la que nos mostró una muy interesante manera de aplicar las tres leyes antes mencionadas en la temporada 5, en el que es tal vez el mejor episodio de toda la temporada. Si te interesa saber más sobre ello, entonces te dejamos la nota aquí, pero si te interesa saber más sobre la serie de Fundación, entonces continúa leyendo.

Apple x Isaac Asimov x Fundación

Sabemos que la mayor parte del tiempo no podemos sentarnos a leer un buen libro gracias a todas las obligaciones que tenemos en el día a día y justamente por eso es que es tan importante esta serie que se lanzará este año en Apple TV+ y ya sabemos, son demasiados servicios de streaming, pero esta serie hace que valga la pena verla.

Realmente, no hay nadie mejor para aprender de ciencia ficción que Isaac Asimov, en especial porque es gracias a él que se han inspirado básicamente todas nuestras series de ciencia ficción favoritas.

Y lo mejor de todo es que, como te dijimos arriba, esta serie se estrena este año, para ser más precisos, se estrenará el 24 de septiembre de este año 2021. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, pues estamos a poco más de un mes de su lanzamiento. Para que te emociones aún más, aquí te dejamos el tráiler nuevo.

Como podrás ver, esta promete ser una excelente serie y que, además, intentará realizar una muy fiel adaptación de la Fundación.

Ahora solamente nos queda esperar a ver si es que esta serie nos mostrará absolutamente toda la saga de la fundación, la cual comprende de 16 libros. Dudamos mucho que sea así, pero como diría el señor cara de papa: soñar no cuesta nada.

¿Qué podemos esperar?

Bueno, primero, que esta serie será exclusiva de este servicio de streaming de Apple, lo que ya de por sí nos hace preguntarnos si es que será buena o no, pues volver a contratar un servicio adicional de streaming es ya demasiado. Aunque por lo que se ve en el tráiler, podríamos apostar a que será una buena adaptación.

Sea como sea, creo que vale la pena darle una oportunidad, pues no todos los días se ve una obra tan importante como esta.

Así que si quieres saber más sobre esta serie, no queda más que esperar a que se estrene a finales del siguiente mes para poder dar un juico de valor real sobre esta producción.

Por lo mientras, creo que vale la pena que le des una oportunidad a los libros también, pues es una maravilla por sí sola, además de que te recomendamos mucho que veas la quinta temporada de Rick y Morty, en especial por el episodio que habla sobre los conceptos de robótica del señor Asimov.