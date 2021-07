Estas son las razones por las que se desconecta el WhatsApp Web

WhatsApp Web es una herramienta que le ha facilitado la vida a todas aquellas personas que trabajan frente a un ordenador. Y aunque esta versión sea de mucha utilidad, también hay que reconocer que esta plataforma sufre de ciertos problemas.

Uno de los fallos más comunes que tiene WhatsApp Web es cuando se desconecta. A diferencia de otras plataformas de mensajería como Telegram, la cual permite realizar conexiones múltiples y no necesariamente depende del móvil para funcionar, en el caso de WhatsApp la situación es totalmente distinta, ya que depende totalmente del celular para funcionar.

El problema con esto es que cualquier inconveniente que se presente con el teléfono terminará sufriendo la versión web también. Por ejemplo, para poder usar la aplicación en su versión escritorio, es necesario tener el móvil encendido y con conexión a Internet.

Esto no ocurre en Telegram, que con solo permitir el acceso a otro dispositivo mediante un código es suficiente. Ya después lo que ocurra con el celular no importa.

¿Por qué se desconecta WhatsApp Web?

Pueden ser varios los factores que llevan a este error, y el principal de ellos es la pérdida de conexión en el móvil. WhatsApp incluso muestra un mensaje en la parte superior de donde se ubican los chat en la versión web notificando que se ha perdido la conexión y que debe revisar el teléfono.

En la mayoría de los casos esta falla se debe a una pérdida de conexión. Debes verificar que efectivamente sea la cobertura del teléfono lo que haya provocado el problema.

Otra cosa que puede influir en la desconexión de WhatsApp Web es el uso del ahorro de batería. Asegúrate que no tengas activada esta opción de ahorro de batería mientras no estás usando el teléfono, ya que esta bloquea de manera automática las apps cuando el celular no se encuentra en uso. Esto, por supuesto, puede estar generando la falla.