View Once, la función de WhatsApp para los mensajes temporales, ya está en la versión beta

Aumenta el control de los usuarios sobre sus mensajes: WhatsApp beta comenzó a aplicar el View Once. Con esta función, las personas podrán evitar el reenvío de imágenes o videos.

WABeta Info adelantó que la herramienta se encuentra en la versión 2.21.14.3, actualmente en período de prueba. Pero ¿cómo enviar los mensajes con la función View Once?

Simplemente aparece un botón de View Once al momento de compartir imágenes o videos. Cuando los envías con la función, solo se pueden ver una vez, notificando al remitente cuando el destinatario los abra. Una vez abierto, la persona que lo recibe lo puede ver. Pero cuando lo cierre, desaparece.

La herramienta solo se encuentra disponible para algunas personas que tengan la versión beta, de prueba, solo en Android. Para las próximas actualizaciones se expandirá a los de iOS.

Otros detalles sobre la función View Once, de WhatsApp

WABeta Info especifica algunos detalles sobre View Once:

En caso de deshabilitar las confirmaciones de lectura, el remitente seguirá viendo si el destinatario abrió la foto o el video para verlo una vez. En los grupos se puede ver cuando otros participantes abren fotos que expiran, incluso si se deshabilitaron las confirmaciones de lectura.

El objetivo de esta herramienta es establecer controles para el reenvío de mensajes. Al abrirlos solo una vez, esta posibilidad se restringe.

Salvo, claro está, cuando la persona que recibe el mensaje hace captura de pantalla.

En palabras de Android Authority: “Por lo tanto, siendo realistas, View Once no es una forma segura de garantizar que una imagen o clip no se conserve o comparta por otros”. Se esperan algunos ajustes antes de que salga la versión oficial, ya veremos si será más restrictivo el tema de los reenvíos.