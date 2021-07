WhatsApp: esto es lo que dice la plataforma sobre aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus

WhatsApp está tratando de evitar que sus usuarios utilicen versiones no oficiales de su aplicación y ahora penalizará a las cuentas que las estén utilizando.

Muchos usuarios de la aplicación de mensajería usan versiones no oficiales y apps de terceros que modifican el funcionamiento de la aplicación. Por tal motivo Facebook informó sobre una nueva política de “tolerancia cero”.

La plataforma sabe perfectamente que hay usuarios que prefieren instalar aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, “mods” (software modificado), la cuales ofrecen algunas funciones.

Respuesta de Facebook sobre WhatsApp Plus

“Las aplicaciones no admitidas, antes mencionadas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la aplicación. Estas aplicaciones no oficiales se desarrollan terceros y violan nuestras Condiciones del servicio”, señala la aplicación de Facebook.

Agrega: “La aplicación no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

Aquellos que usen estas aplicaciones, la penalización puede comenzar con una suspensión temporal y, en casos de persistir, terminará con el bloqueo permanente de la cuenta.

Sobre esto, Facebook dijo lo siguiente desde el Centro de Ayuda: “Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de la aplicación no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp”.