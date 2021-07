VTR presentará nuevos productos y servicios para sus clientes en evento online

VTR está preparando un evento online donde presentará una serie de productos y servicios que pondrán a disposición de sus clientes durante 2021. El evento se transmitirá en el sitio web www.vtrtech.cl el próximo martes 03 de agosto a partir de las 12:00 hrs.

Fuentes de la compañía indicaron que dará a conocer novedades en materia de televisión, redes de wifi en el hogar y adelantos en materia de atención, en un evento online que durará aproximadamente una hora.

Este es el primer evento online de la compañía que, de acuerdo con las últimas informaciones ha centrado su foco en mejorar la experiencia de clientes, como sello de lo que están preparando para los próximos años.

En una reciente entrevista del Vivek Khemka, el nuevo CEO de la compañía indicó que la prioridad es el cliente y que no escatimará esfuerzos para continuar mejorando la experiencia de los suscriptores. “Cuando tienes que resolver un problema con los clientes no puedes estar mirando tu presupuesto. No vamos a ahorrar ofreciendo un servicio deficiente a nuestros clientes”, aseguró.