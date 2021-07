Las Vans rinden homenaje a Corea del Sur con una vistosa colección

La cultura de Corea del Sur, sobre todo la musical, se ha expandido por occidente en los últimos años. Vans no escapa a la tendencia, y en 2021 rendirá homenaje a la nación asiática.

De acuerdo con la versión coreana de Hypebeast, los temas desarrollados en la colección de Vans son el idioma del país, el Tai Chi y la mugunghwa, la flor nacional, además de las rayas del tigre local. Se encontrará en tres siluetas: la Old Skool, la Skate-High y la Slip-On.

Así son las zapatillas de Vans en honor a Corea del Sur

La Old Skool es predominantemente negra, con el lema de la marca Off the wall en coreano. La parte superior cuenta con patrones de piel de tigre en blanco y negro y la mugunghwa, además de los colores azul y rojo tradicionales del Tai Chi.

En la plantilla también estará un patrón mugiunghwa, con el nombre Vans también en coreano.

Mientras, las Skate-High posee el mismo juego de diseño, con el patrón de piel de tigre en blanco y negro, la flor nacional y los colores azul y rojo, junto con el Off the wall en coreano.

Los Slip-On utilizan los mismos elementos, pero los colores azul y rojo se ubican en el talón, mientras el Vans en idioma de Corea se encuentra en la parte delantera.

El logo de Off the wall sí se mantiene en inglés.

“Reconocidos como líderes en música, moda y estilo, la influencia en rápido ascenso de Corea no es de ninguna manera un reflejo de un nuevo movimiento”, explica Sneaker News. “De hecho, Corea del Sur ha estado a la vanguardia de la escena de la cultura popular durante décadas. Pero sólo recientemente el mundo en general ha tomado nota”.

Así nace esta colección de Vans, la casa creadora de las zapatillas para skaters.

¿Cuándo ocurriría el lanzamiento oficial?

Esta colección no estará disponible en Corea, pero sí en otras partes del mundo como Estados Unidos y Europa. Se habla de un precio estimado de 85-95 euros. Aún no aparece en la página web oficial de Vans, pero nos mantendremos atentos frente a cualquier novedad.

Lo único seguro es que se esperan para los próximos meses de 2021.