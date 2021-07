TikTok supera las 3 mil millones de descargas y se une a un selecto grupo

Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el tiktoker. TikTok superó las 3 mil millones de descargas, uniéndose a Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram como las apps más destacadas en lograrlo.

El hito alcanzado lo anunció la firma Sensor Tower.

TikTok viene de un par de años con muchas dificultades, entre el enfrentamiento con Donald Trump y la decisión de ser retirado de la India, su mercado más grande. Sin embargo, la app de la empresa china ByteDance sigue subiendo como la espuma, bailando hacia puestos altos.

Así ha destacado la app de ByteDance

Sensor Tower dio a conocer las principales estadísticas de la app de videos cortos:

Fue la aplicación – no juego más descargada en la primera mitad de 2021, alcanzando más de 380 millones de descargas.

en la primera mitad de 2021, alcanzando más de 380 millones de descargas. En ese tramo logró 919.2 millones de dólares en gasto de consumidores.

919.2 millones de dólares en gasto de consumidores. Subió un 39% en el gasto de consumidores desde el segundo trimestre de 2020 hasta su par de 2021, alcanzando 534 millones de dólares, desde las 384.7 millones anteriores.

desde el segundo trimestre de 2020 hasta su par de 2021, alcanzando 534 millones de dólares, desde las 384.7 millones anteriores. El gasto mundial de los consumidores de TikTok es de 2.5 mil millones de dólares, desde su lanzamiento en septiembre de 2016. Se une a apps como Tinder, Netflix, YouTube y Tencent Video.

“Con el hito de las 3 mil millones de instalaciones”, apunta Sensor Tower, “TikTok es la quinta aplicación no relacionada con el juego en unirse a un nivel que históricamente ha sido el dominio exclusivo de Facebook”.

“Basado en instalaciones mundiales de la App Store y Google Play y excluyendo las aplicaciones preinstaladas, las otras cuatro aplicaciones que han acumulado más de 3 mil millones de instalaciones desde enero de 2014 incluyen WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram”.

¿Debe relajarse TikTok frente a la competencia?

La competencia contra la plataforma de videos cortos es feroz, sobre todo en los recientes meses, donde la lucha política creció. Por ejemplo, Instagram y YouTube han implementado el uso de este tipo de videos, impulsando incluso recompensas económicas para creadores.

También surgieron otras plataformas como Kwai y Moj, de similares características.

No obstante, TikTok no tiembla, sigue firme en la cima… pero no puede confiarse tampoco. Los competidores arreciarán aún más, y no se descartan más problemas políticos entre China y otras naciones, con consecuencias en lo económico.

De acuerdo con Sensor Tower, ByteDance “sin duda continuará innovando y construyendo el ecosistema de creadores en TikTok para mantenerse destacando”.

TikTok fue lanzada en septiembre de 2016 por la empresa china ByteDance, como una versión internacional de la app Douyin. En 2017 llegó a iOS y Android, y a todo el mundo arribó en agosto de 2018.

Actualmente su directora ejecutiva es Vanessa Pappas. De acuerdo con Morning Consult, es la tercera marca de más rápido crecimiento en 2020, superada solo por Zoom y Peacock.