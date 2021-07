The Suicide Squad Review [FW Labs]

Desde que supimos que James Gunn estaría a cargo de la dirección de The Suicide Squad, la secuela espiritual del desastre que vimos anteriormente, sabíamos que habría grandes cambios y que serían para bien, pero no nos imaginamos que sería tantas cosas buenas dentro de un solo filme.

Obviamente no es una película perfecta pero eso no quiere decir que no sea realmente increíble la manera en que se manejaron los personajes, el universo y la historia de DC dentro de la pantalla.

Historia

The Suicide Squad comienza de una manera realmente maravillosa, todo con una secuencia que tiene toda la personalidad del director James Gunn, quien ha demostrado ya varias veces en el pasado que disfruta de crear escenas iniciales de impacto y que nos muestren el tono de la película en general.

Aquí podemos ver a los miembros del Escuadrón Suicida infiltrarse en Corto Maltese, una isla en América Latina, en una misión que realmente parece imposible. Cada miembro aporta algo único a la historia y a los combates, pero es la rivalidad que podemos ver entre Peacemaker (John Cena) con Bloodsport (Idris Elba) es realmente algo muy divertido.

Algo que debes tener en cuenta es que podrás ver mucha violencia, gore y sobre todo, mucho humor, el cuál está muy bien trabajado de inicio a fin y es imposible no morir de risa con algunas de las situaciones que te puedes encontrar.

Personajes

En este filme podemos ver a todo un desfile de estrellas y personajes que hacen su aparición en la pantalla grande por primera vez, de verdad, hay tantos personajes tan interesantes y variados que hará que, de entrada, te intereses más en el universo DC y su gran variedad de personajes, algunos de los cuales realmente son poco conocidos o ya de plano, completamente oscuros.

Algunos de los que más brillan es King Shark, quien maneja a la perfección el estereotipo de compañero fuerte y antropomórfico que es tierno y le cuesta trabajo comunicarse. Pero tal vez mi personaje favorito fue Polka-Dot Man, quien tiene una profundidad de personaje muy interesante y momentos realmente geniales que realmente tienes que ver.

La sinergia en pantalla de todos los miembros de este escuadrón suicida es impresionante y hace que nos den ganas de ver más producciones con ellos a futuro.

Deus Ex Machina y desarrollo

Gracias a la popularidad de cierto personaje femenino, podemos encontrar la mayor cantidad de Deus Ex Machina que hayamos visto en un buen tiempo, pues parece que la película trata con pinzas especiales a Harley Quinn para que ella nunca tenga daños mayores o riesgo real de muerte. Gracias a esta enorme plot armor, Harley no se logra desarrollar como personaje y, de hecho, pasa mucho tiempo alejada del equipo, aislandola de todo trabajo en equipo y toda relación que pudiera tener con los demás personajes.

En contraste con ella, básicamente todos los personajes tienen un arco argumental muy bien trabajado y un desarrollo de personajes que pocas veces hemos visto en alguna película de superhéroes.

Este desarrollo se da justamente gracias a que dejan sufrir a los personajes y los desafían en contra de sus más grandes miedos, los cuales, al vencerlos, terminan siendo más grandes que antes. Es aquí que se puede notar la libertad creativa que se le dio a James Gunn y como es que logró aprovecharla de la mejor manera.

Conclusiones

Realmente The Suicide Squad es una maravilla que todos los fans de DC (y hasta los que no son fans) necesitan ver. Los personajes y la historia están trabajados casi a la perfección y se sientan las bases para que podamos ver más películas de calidad de parte de DC.

A pesar de la descarada plot armor que “lleva puesta” Harley Quinn gracias a su popularidad, la cinta funciona muy bien en todos los sentidos y no puedo hacer otra cosa que no sea recomendarla a todo el mundo. Créeme, morirás de la risa más de una vez.