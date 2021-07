Tencent en planes de comprar al estudio de videojuegos Sumo

Tal vez muchos no lo sepan pero Tencent es una de las compañías multinacionales más poderosas del mundo, con una gran capital que los ha llevado a comprar completa o parcialmente algunas de las compañías más importante del entretenimiento electrónico.

Es así que muchos de los juegos más populares del mundo son precisamente parte de Tencent y ahora parece que están a punto de adquirir a otro estudio desarrollador por una suma impresionante de dinero.

Tencent x Little Big Planet

Ya sea que hayas jugado Little Big Planet o no, seguramente has escuchado hablar de la franquicia, pues nos ha mantenido entretenidos creando mundos mientras que nos divertimos con amigos y familia.

Tanto la tercera entrega como el spin-off para PlayStation, Sackboy: A Big Adventure, fueron creados por el estudio llamado Sumo Digital y este es precisamente el objetivo de Tencent para su próxima gran compra en el mundo de los videojuegos.

Y es que no solamente de Little Big Planet y Sackboy ha vivido el estudio, sino que cuentan con grandes juegos en su haber, dentro de los que podemos encontrar los siguientes:

Virtua Tennis 3

Sega Superstars Tennis

Sonic & Sega All-Stars Racing

Dead Space Ignition

Xbox Fitness

Crackdown 3

Forza Horizon 2

Y muchos, muchos otros juegos más.

Sin duda alguna es un importante estudio de desarrollo y por eso es que Tencent está buscando comprarlo por la cantidad de mil doscientos sesenta millones de dólares ($1,260,000,000).

Las ramificaciones de lo que esto pudiera significar aún no podemos saberlas, pero parece que la casa desarrolladora continuaría con sus operaciones de manera normal, aunque aún no se ha dicho nada al respecto.

Lo que sabemos viene de parte de la oferta que Tencent misma hizo a la desarrolladora de videojuegos Sumo Group, la cual se puede encontrar a continuación, en este enlace. En cuanto sepamos mucho más sobre esto, se los haremos saber a la brevedad posible.

¿Por qué es tan importante Tencent?

Casi como si fuera la Disney de los videojuegos, Tencent se ha visto interesada en adquirir total o parcialmente distintas compañías de videojuegos, las cuales realmente son muy variadas, tanto en el trabajo que realizan como en la cantidad de ellas que pertenece a Tencent.

Curiosamente, la compra que podría llevarse a cabo por parte de esta multinacional se haría en su totalidad, ya que es una adquisición completa y no solo de un porcentaje de Sumo Group. Lo que haría que sea de esas empresas que se volverían parte por completo de la multinacional que los quiere comprar.

En cuanto a compañías que han sido adquiridad parcialmente por este gigante de la tecnología podemos encontrar a Activision-Blizzard (5%), Ubisoft (5%) Epic Games (40%), Riot Games (100%) y muchas otras más.

Así que si bien no tiene el control de todo lo que jugamos, si tiene control parcial en casi todo lo que se puede ver en el mercado, y ahora con esta nueva compra seguramente podría meterse aún más en nuestras vidas digitales.

Mientras tanto solamente nos queda esperar a todo lo que pueda surgir sobre esta compra y ver cómo es que afectara a este mercado de juegos que no es extraño en las compras de compañías, pues hace poco también pudimos ver una de las más grandes adquisiciones en la historia de los videojuegos gracias a que Microsoft compró a Bethesda, haciendo que sus juegos futuros se vuelvan exclusivos de plataformas Xbox.

Si quieres leer más sobre todo lo que viene a futuro de parte de Bethesda y Xbox, te dejamos aquí una nota que habla justamente de ello, pues es importante saber lo que podremos jugar dentro de poco.