Tras la millonaria venta de Super Mario 64 te contamos cómo quedó el podio de los videojuegos más caros de la historia

Con este tipo de noticias, siempre debes intentar responderte esta pregunta: Si es el caso de que te sobra el dinero ¿hasta cuánto serías capaz de pagar por un videojuego que es una verdadera reliquia? Hay personas que llegan a niveles inalcanzables para la mayoría. Sin embargo, la realidad es que fueron tan fanáticos como nosotros de este entretenimiento. Hace un par de días informamos sobre una subasta de tres juegos en específico: The Legend of Zelda (1987); Super Mario 64 y Super Mario Bros (1985).

Zelda era la guinda del pastel, ya que su precio iniciaba en USD $115.000. Pero en realidad fue Super Mario 64 el que alcanzó lo más alto de la cima. La subasta fue desde el viernes 9 de julio hasta el domingo 11. La puja de The Legend of Zelda culminó en USD $ 870.000. No obstante, la de la sensación del Nintendo 64, finalizó en USD $ 1.560.000. Sí, un millón quinientos sesenta mil dólares, por si la cifra en número no te pareció exagerada.

Como lo hemos dicho en otras reseñas, cualquiera con mínimo de comprensión de lo que es un coleccionista, entiende este tipo de cosas. Aunque la realidad es que, el hecho de que alguien pague esa cantidad de dinero, suele parecer algo increíble. De esta manera, si te pareció mucho el precio de este Super Mario 64, te contamos que no es el único. Hay muchos videojuegos, coleccionables o reliquias, que se venden en miles de dólares alrededor del mundo. Entonces, te contamos como quedó el top 3 histórico.

Super Mario en la cima de los videojuegos más caros

El listado lo integran una serie de tres récords que fueron rotos en este mismo 2021 y todos fueron reseñados por FayerWayer. Algo que impresiona es que los dos primeros lugares se registraron en la misma subasta, la que se realizó este fin de semana que recién pasó.

Entonces iniciemos por el tercer puesto, mismo que hasta hace unos escasos tres meses, era el videojuego más caro de toda la historia. Se trata de una copia de Super Mario Bros. El juego físico pertenece a los primeros ejemplares de NES (Nintendo Entertaiment System) y calculan que habría sido parte de un lote de 1986.

Este videojuego tuvo después 11 variantes diferentes. Es decir, que esta fue una de las primeras versiones comprimidas de la exitosa consola. Por lo tanto, fue puesta a la venta en una subasta en la que participaron un total de 13 postores, siendo el ganador un usuario que pagó USD $660 mil. 550 mil fueron para el afortunado dueño.

En ese momento, en abril del 2021, no había videojuego que se le midiera a la cifra. De hecho, lo más cercano era una extraña consola de videojuegos PlayStation de Nintendo. Este prototipo, único en su clase, costó USD $360.000.

Los dos primeros lugares

Pero ahora hay nuevos reyes en la colina de los videojuegos históricos. Este Super Mario Bros de NES quedó tercero podrás del The Legend of Zelda que reseñamos el viernes pasado, y que se vendió en USD $ 870.000.

Mientras que, el primer lugar es el ya conocido Super Mario 64 y su ahora valor de 1.560.000 dólares.