Steam Deck: ¿Llegará a Latinoamérica en su lanzamiento?

El día de hoy pudimos conocer una nueva consola portátil en el mercado, una consola de Valve que logrará hacer que nuestros sueños de una Nintendo Switch Pro se hagan realidad y por mucho.

La consola en cuestión te dejará jugar todos los juegos de tu biblioteca de Steam y todo ello de manera portátil, lo que quiere decir que podrás jugar Death Stranding sin la necesidad de estar en casa o tener una PC contigo.

Es obvio que todos queremos ponerle las manos encima a esta poderosa consola de Valve, pero primero necesitamos saber cómo es que podríamos hacernos de una estas en nuestra zona geográfica, pero parece que no será posible hacerlo, al menos por el momento.

Steam Deck en el mundo

Actualmente podemos conseguir cualquier producto de parte de Steam es una odisea, primero lo vimos con el control de Steam, el cual fue muy difícil de conseguir y extremadamente escaso, claro, todo esto antes de que se descontinuara para siempre y sus precios en el mercado se elevaran hasta los cielos.

Ahora tenemos un caso similar con esta nueva consola de parte de Valve y que correrá juegos de Steam directamente de manera portátil.

Al visitar la página oficial de esta consola, nos podemos dar cuenta que hay algunos problemas para nosotros en Latinoamérica en cuando la disponibilidad se refiere, pues solamente estará disponible en ciertos países durante su lanzamiento. Así los dice la web:

¿En qué región puedo reservar la Steam Deck? Clientes de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido pueden reservar una Steam Deck. Pronto llegará más información sobre la disponibilidad expandida a otra regiones.

Eso quiere decir que no tendremos la disponibilidad en nuestra región, al menos de lanzamiento. No se sabe exactamente si es que podremos verla en nuestra continente, pues, la información sobre disponibilidad fuera de los países antes mencionados no se ha liberado aún, por lo que tendremos que estar al pendiente de la web oficial y de los canales oficiales de información de Steam y Valve, pues es algo que de vital importancia.

Claro, de ser posible, es recomendable apartar la consola dentro de los regiones que menciona la web oficial, y seguramente habrá personas que lograrán hacerlo, pero obviamente esto ya es muy a parte de toda la disponibilidad que tendremos en nuestra región.

¿Cómo se puede apartar?

Esto ya es otro tema muy a parte, y si es que tienes la opción de apartarlo fuera de Latinoamérica, el proceso es por medio de una selección que llevará a cabo Valve, básicamente será solamente por reservación.

Primero que nada tendrás que levantar una orden de reserva desde la web de Steam, en donde quedarán tus datos registrados y estarás dentro de la lista de clientes que ya pueden comenzar a ordenar su consola en cuanto se encuentre disponible.

Una vez que haya stock, Steam comenzará a enviar las invitaciones para ordenar a los correos de las personas que se hayan registrado previamente, lo que significa que tendrás atento de cualquier correo que te pueda llegar posterior a tu registro inicial. Se espera que estos correos comiencen a llegar en diciembre 2021, aunque la fecha podría cambiar.

Una vez que te llegue el correo se te dará un enlace en donde puedes continuar con tu compra y se te dará seguimiento posterior de tu pedido y podrás comenzar a ver todo lo relacionado con el pago, el seguimiento del paquete, la dirección de entrega y muchas otras cosas más.

Sin duda es un proceso largo pero vale la pena para poder tener la consola portátil más poderosa que hay en el mercado en tus manos. Recuerda una vez más que NO está disponible en Latinoamérica, por lo que todo lo que te dijimos aquí en cuanto a la manera de conseguirlo aplica solamente para Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido.