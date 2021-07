Space Jam: A New Legacy The Game Review [FW Labs]

La nueva película de Space Jam se estrenará pronto y tendrá una gran variedad de personajes que le traerá una gran cantidad de alegría a todos quienes los logren reconocer. Pero eso no es todo, obviamente no, pues esta película además cuenta con un videojuego oficial que se estrenó para Xbox de manera exclusiva y que llegó a nosotros vía Game Pass.

Sinceramente es uno juego bastante bueno a pesar de su duración, aunque sí hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta y a continuación te las contamos todas.

Gameplay

Este juego, a pesar de lo que podría parecer, no es un juego de Basketball, sino que es un Beat Em’ Up en toda la regla, aunque claro, contiene algunos elementos del deporte ráfaga, pero solamente implementados para que formen parte de mecánicas de combate.

A pesar de que el Tune Squad tiene a muchos integrantes en el equipo, aquí solamente podrás controlar a tres de ellos: LeBron, Bugs y Lola.

Pero no te preocupes, pues los demás integrantes pueden ser convocados a la batalla para que te ayuden cuando se llene tu barra de ataques especiales. Es así que podrás convocar a Taz, por ejemplo, para que cause daño masivo a todos los enemigos en pantalla, o a la Abuelita para que aparezca mucha comida en el escenario y poder recuperar tu salud.

A parte de ellos, Tweety, también conocido por nuestras tías como Piolín, nos ayuda a recuperar el balón y llevarlo al centro del nivel cada vez que desaparece de pantalla. Y es que este balón es esencial para poder avanzar en el juego, ya sea para atacar desde lejos o para romper algunas cosas que requieren de disparos cargados, es importante saber cuándo y cómo usar este balón.

La dificultad no es tan elevada como en otros juegos del mismo género, pero es lo suficientemente alta para que de verdad tengas que esforzarte para mantenerte con vida a lo largo de los 30 minutos que dura la aventura. Así es, no es un juego demasiado largo, de hecho es muy corto.

Historia

La historia es básicamente una precuela de la película, por así decirlo, por lo que comienza algún punto previo al partido que veremos en la película, lo que hace que tenga más sentido que no se encuentren jugando Basketball desde el inicio.

Sumado a ello, realmente no hay una mayor produnfidad, incluso en cuando al apartado de referencias se queda un poco corto. Los enemigos son solamente robots y la mayor parte del tiempo, los escenario y la música son algo genéricos, por lo que no hay nada que nos diga que es un juego de los Looney Tunes y muchos menos de Space Jam.

Ya avanzados un poco en la historia podemos ver de fondo la torre de agua característica de Warner Bros (y de los Animaniacs) y en otra ocasión un par de referencias a los Picapiedra, pero eso es todo.

Si estás jugando solo y usas a LeBron, no hay manera de saber que es un juego de estas franquicias a menos que convoques a uno de los personajes por medio de las habilidades.

Visuales y Audio

Visualmente este juego nos remonta a la época de juegos Beat Em’ Up como TMNT: Turtles in Time o The Simpsons Arcade, pero con personajes de Warner y LeBron. Lo curioso es que los demás miembros del Tune Squad tienen visuales completamente diferentes a los que tienen los personajes que puedes usar. Estos se ven con mucho menos detalle que todo lo demás en el juego. Pero curiosamente no es algo malo.

Ver a los personajes hacer su aparición (no todos llegan al escenario) se siente como aquellos viejos poderes que a veces parecían demasiado buenos para ser real, tales como el dragón de Golden Axe por ejemplo, haciendo que se vea que es parte del juego pero que es algo más poderoso que todos tus ataques.

Algo que es muy extraño también es que, a pesar de tener los derechos de los Looney Tunes, la música es genérica y no es nada especial, lo que deja una sensación de que algo falta en el juego.

Pero no, no todo es malo, las animaciones, batallas, ataques especiales y enemigos, están muy bien trabajados, haciendo que los personajes tengan una gran personalidad de inicio a fin. Incluso la última batalla es realmente muy llamativa visualmente y realmente la tienes que jugar.

Conclusiones

A pesar de que Space Jam: A New Legacy The Game es un juego muy corto y con algunos problemas, no cabe duda de que es un juego divertido y más si se juega con amigos. Las limitaciones de tiempo y el pronto estreno de la película evitaron que se pudiera sacar provecho de todas las franquicias y personajes, pero eso no quita que sea un título que te va a dar un buen rato de diversión.

Lo mejor de todo es que está con Game Pass y no es tan pesado, como podrás imaginar. Así que no hay pretexto para jugar este título y terminarlo en una sentada antes de que se estrene la secuela de Space Jam.