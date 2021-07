South Park: creadores podrían comprar Casa Bonita

South Park tiene muchísimos episodios, pero hay algunos que resaltan de entre todos gracias a sus conceptos alocados e interesantes. Uno de esos episodios es aquel que se centra en una visita al restuarante mexicano llamado Casa Bonita.

En ese episodio, Cartman se entera que Kyle llevará a sus amigos a comer a Casa Bonita por su cumpleaños, pero no piensa invitar a Cartman porque siempre lo trata mal. En su lugar, Kyle piensa invitar a Butters. Y cabe mencionar que todo se sale de control cuando Cartman intenta de todo para que Kyle lo invite a él en lugar de invitar a Butters.

Es un episodio como pocos que nos hace morir de risa con las cosas tan desalmadas que hace Cartman y un episodio en el que podemos ver por dentro (en su versión South Park) al dichoso restaurante de Casa Bonita.

South Park x Casa Bonita

A parte de ese episodio, este lugar también funciona como escenario para el contenido descargable del videojuego South Park: The Fractured But Whole. El contenido descargable lleva por nombre From Dusk Till Casa Bonita y justo como en la película From Dusk Till Down, tendrás que luchar contra una invasión de vampiros.

Gracias a todo lo anterior, el restaurante mexicano ha recibido muchísima atención mediática y nos resulta muy natural saber que los creadores de la serie animada quieran comprar el restaurante, pues incluso podría ser un punto de encuentro de fanáticos de South Park.

“Queremos comprar Casa Bonita, tratarla bien. Siento que ha sido descuidada incluso antes de la pandemia.”

Fue lo que dijo Trey Parker para The Hollywood Reporter, y parece que realmente tienen intensiones de darle un trato digno al restaurante y regresarlo a su gloria pasada.

Lamentablemente, Casa Bonita ha visto mejores momentos y no solamente se encuentra con algunos problemas en la corte, sino que parece que está a punto de cerrar por distintas situaciones. Pero los creadores de South Park están empeñados en salvar el lugar a toda costa.

“Está ahí, abandonada. Eso apesta. Por un momento, cuando me enteré que Casa Bonita iba a cerrar, dijimos ‘Vamos a comprarla’ y sentí que fue el mayor logro de mi vida.”

Eso quiere decir que dentro de poco, si las negociaciones reamente salen de acuerdo a lo esperado, los nuevos dueños del lugar serían los creadores de South Park. Lo cual es tan surreal que es maravilloso.

Habrá grandes cambios

Parece mentira, pero parece que no se volverá un centro de atracciones de South Park, sino que realmente se buscará mejorar todo en cuanto se pueda mejorar.

Parece que ya se encuentran planeando algunos cambios, en especial en cuanto a la calidad de la comida se refiere y a mejorar algunas de las atracciones que hay dentro del restaurante, tales como la caverna de Black Bart, la cual buscarían hacer más grande de lo que ya es en la actualidad.

Sinceramente parece que es una de las mejores ideas que hemos visto en la actualidad y no hay mejores manos en las que pudo caer este emblemático restaurante. Ahora solamente nos gustaría saber si es que veremos más historias de la serie o de los juegos que transcurran en el restaurante.

Sea como sea, parece que Casa Bonita tendrá una nueva era de oro y todo gracias a dos personas ajenas al mundo de la comida pero que respetan muchísimo este lugar. No sé ustedes pero ya me dieron ganas de volver a jugar el DLC de Casa Bonita y de ver el episodio de South Park en cuestión, pues vale mucho la pena recordar aquellos momentos.

