Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Review [FW Labs]

No todos tuvieron la oportunidad de jugar Shin Megami Tensei III Nocturne cuando se estrenó allá en el ahora lejano año 2003, y es que en ese entonces la franquicia no había alcanzo el gran nivel de popularidad en América como el que tiene ahora gracias a los juegos de la franquicia Persona (la serie spin-off) y juegos como Shin Megami Tensei IV o el grandioso Shin Megami Tensei Devil Survivor.

Y es gracias a que se necesitaba encontrar la manera de comercializarlo en América para todos quienes gustaran de franquicias con demonios que se realizó la famosa etiqueta de “Featuring Dante from the Devil May Cry Series” y lo peor es que muchas personas recuerdan la etiqueta, pero no al juego que incluye a Dante.

Pero ahora que tenemos la oportunidad de poder jugar este título para consolas de nueva generación (Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam) nos damos cuenta que este juego es de esos raros casos de títulos que lograron envejecer muy bien.

Gameplay

Siendo un HD Remaster este apartado no tiene básicamente cambios, solamente en la fluidez de los ataques y animaciones. Pero para quienes no saben exactamente de qué trata este juego y cómo es que se juega, es un título RPG con batallas por turnos. Tienes magia y habilidades especiales, las cuales obviamente consumen tu medidor de magia o, en algunos casos, consumen un poco de tu salud.

Aquí podemos encontrar mecánicas muy similares a las que se pueden ver hoy en día en las franquicias antes mencionadas, pues se puede hacer equipo con los demonios para que se unan a ti y te ayuden a pelear contra otros demonios y oponentes variados.

En cuanto a la navegación del mundo, controlas a tu personaje en un ambiente 3D con mapas que marcan la ubicación en donde te encuentras y en donde ocasionalmente puedes hablar con NPC y obtener información de lo que ocurre en el mundo.

Cada tipo de magia y ataque tiene sus fortalezas y debilidades dependiendo de los enemigos a los que te enfrentes. Es decir, no es como en Pokémon en donde fuego le gana a acero, sino que cada enemigo puede tener una debilidad ante cierto elemento pero inmunidad a otro. Hay casos en donde incluso se te puede reflejar el daño sin que afecte a tu oponente. Lo mejor es que tú también puedes hacer uso de estas mecánicas para crear estrategias contigo y tus demonios que logren protegerte de casi cualquier ataque enemigo.

Historia

La historia es una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en cualquier juego como es común con este franquicia de Shin Megami Tensei, pues no solamente te ponen demonios que son malos para que los mates y salves el día, sino que todo es mucho más profundo, analizando la naturaleza humana, las cosas que tenemos en común con los demonios y el valor de la vida misma.

Aquí la historia comienza con una profesora que invita a tes de sus alumnos a un hospital para un trabajo escolar. Después de moverte por la ciudad y llegar al hospital, te das cuenta que las cosas no son como parecen, pues este lugar está completamente abandonado y sin rastro alguno de la profesora.

Cuando por fin logras encontrar algo de vida dentro del lugar, las cosas se salen de control a tal grado que pareciera que la vida en todo el planeta dejó de existir. Esto, sumado a que tu personaje es víctima de una terrible transformación, marcan el inicio de una aventura aterradora y con giros de historia que no te podrás imaginar y que te marcarán de por vida. Para bien, claro. En serio tiene una historia fantástica.

Y en caso de que te lo estés preguntando, la respuesta es que sí, aún está disponible la batalla contra Dante de la serie de Devil May Cry, así que si nunca tuviste la oportunidad de jugarla, ahora es cuando. Vive el meme.

Visuales y audio

Obviamente, siendo un juego de PlayStation 2 no puedes esperar que se mire con gráficos de 2021, pero su estética se sigue manteniendo muy llamativa, con un diseño de personajes que nos recuerdan a JoJo’s Bizarre Adventure (la serie de juegos toma mucha inspiración de la obra de Hirohiko Araki) .

Todo se ve mucho mejor en HD y remasterizado, todo excepto las cinemáticas, pues estas fueron hechas en un formato cuadrado y no en widescreen originalmente, por lo que se puede ver un marco algo extraño a la hora en que se reproducen.

Siguen siendo muy buenas las cinemáticas, pero es imposible no notar lo raro que se ven en una pantalla de la actualidad en comparación a las pantallas de antaño.

La música, actuaciones de voz, efectos de batalla y atmósfera en general sigue siendo una genialidad y ahora se escucha mucho mejor que nunca. Así que por ese lado no tienes nada de qué preocuparte.

Conclusiones

No te puedes perder para nada este espectacular juego que hoy en día es mucho más relevante, pues está por estrenarse dentro de poco la quinta entrega de la saga.

Realmente vale la pena que le des un vistazo a la entrega de la serie que revolucionó a la franquicia misma y la razón por la que ganó tantos seguidores alrededor del mundo.

De verdad no te vas a arrepentir, en especial si amas los juegos tétricos y con historias profundas. Además tiene a Dante, eso ya por sí solo hace que valga la pena.